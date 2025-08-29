Αυτό το καλοκαίρι, εκατοντάδες πυρκαγιές ξέσπασαν σε όλη την Τουρκία, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Ωστόσο, ένας οπωρώνας – στη βορειοδυτική επαρχία της Προύσας – παρέμεινε άθικτος. Ορισμένοι ειδικοί πιστεύουν ότι δεν ήταν απλώς τύχη.

«Είχαμε φωτιές κάθε χρόνο, αλλά ποτέ δεν έχω δει κάτι τέτοιο», λέει στο BBC ο αγρότης Χαλίλ Κιράζ. «Την Κυριακή, πήγα εκεί, αλλά τα πόδια μου σέρνονταν. Θεωρούσα ότι ο οπωρώνας μου είχε χαθεί. Τότε είδα ότι ήταν ακόμη εκεί. Ένα θαύμα, δεν έχω ιδέα, ήμουν σε σοκ.

Οι καλοδιατηρημένοι οπωρώνες αποτρέπουν την εξάπλωση της φωτιάς, σημειώνουν οι ειδικοί.

«Τα δέντρα είναι αραιά, τα οπωροφόρα δέντρα είναι λιγοστά και, το πιο σημαντικό, το έδαφος έχει οργωθεί και καλλιεργηθεί», λέει ο καθηγητής Doganay Tolunay, δασολόγος στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα ακόμη μέτρο που είχε λάβει ο αγρότης ήταν ότι υπήρχε ένα μονοπάτι 2-3 μέτρων γύρω από το χωράφι. Όταν η φωτιά έφτασε στο μονοπάτι, δεν είχε μείνει κάτι να κάψει, έτσι δεν μπορούσε να προχωρήσει.

«Ποτίζει τον οπωρώνα του με σύστημα αυτόματου ποτίσματος σταγόνας. Δεδομένου ότι υπάρχει αρκετό νερό στους κορμούς και στα φύλλα των δέντρων, παρατηρούμε ότι ακόμη και όταν περνάει ζεστός αέρας, τα δέντρα δεν παίρνουν φωτιά», συμπληρώνει.

Küle dönen ormanın içinde yanmayan tek bahçe: Bir ağaç bile zarar görmedi! Küle dönen ormanın içinde yanmayan tek bahçe: Bir ağaç bile zarar görmedi!Bursa'nın Gürsu ilçesinde çıkan orman yangınında küle dönen alanda bir bahçenin yangından etkilenmeyerek yeşil kalması dikkat çekti. Bahçesine gözü gibi bakan ve Halil Kiraz, "Etrafını yolla çevirdim. Ağaçlarımın altında hiçbir otu bırakmadım. Verilmiş sadakamız varmış. Her yer küle döndü benim bahçem yemyeşil kaldı" dedi.#Bursa #Orman #Yangın Posted by Türkiye Gazetesi on Thursday, July 31, 2025

Ο Κιράζ πιστεύει ότι τα μέτρα που είχε λάβει έσωσαν και ένα τμήμα της άγριας ζωής. «Είχα μια οικογένεια σκίουρων εκεί, στην είσοδο του οπωρώνα. Επειδή ο οπωρώνας δεν κάηκε, βρήκαν καταφύγιο σε αυτόν», είπε.