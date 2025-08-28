Viral έγινε αμέσως η 12χρονη Μάγια Σόμερς, αφού καταγράφηκε σε βίντεο να κραδαίνει ένα τσεκούρι κι ένα μαχαίρι, τα οποία πρόταξε απειλητικά απέναντι σε -όπως αναφέρθηκε αρχικά- μετανάστες που επιτέθηκαν στην αδελφή της σε δρόμο της Σκωτίας.

Με μεγάλη ταχύτητα, η εικόνα της ανήλικης με τις λεπίδες στα χέρια κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και η 12χρονη έγινε σύμβολο, αλλά και meme, στο διαδίκτυο.

Παρακάτω, το επίμαχο βίντεο:

BREAKING – Police have arrested and charged a 14-year-old girl after she was forced to brandish a knife to defend herself and her friend against a migrant who attempted to assault her near St Ann’s Lane in Dundee, Scotland. pic.twitter.com/odBjzIZugA — Right Angle News Network (@Rightanglenews) August 25, 2025

Τι συνέβη, όμως, στην πραγματικότητα;

Το περιστατικό στη Σκωτία που έγινε viral

Αρχικά, το μεσημέρι του Σαββάτου, σε δρόμο περιοχής της Σκωτίας, η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα κορίτσι το οποίο κρατούσε στο χέρι του λεπίδα. Μάρτυρες μιλούσαν για μια συμπλοκή με μετανάστες που την παρενοχλούσαν, ενώ, όπως έλεγαν οι αρχικές αναφορές, ένας από αυτούς κατέγραφε το περιστατικό σε βίντεο.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως ένα 12χρονο κορίτσι συνελήφθη, όμως το διαδίκτυο αντέδρασε οργισμένα στην είδηση: αρκετοί ήταν εκείνοι που είπαν πως ένα μικρό παιδί δεν θα έπρεπε να αναγκάζεται να κουβαλά όπλα για να αισθάνεται ασφάλεια και αναρωτήθηκαν για ποιον λόγο οι Αρχές συνέλαβαν το παιδί και όχι τους επιτιθέμενους, τους οποίους πολλοί χαρακτήρισαν «μουσουλμάνους βιαστές», χωρίς στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτήν την εκδοχή.

Έτσι, το περιστατικό πήρε διαστάσεις, καθώς πολύς κόσμος το συνέδεσε με ευρύτερα ζητήματα, κάνοντας λόγο για αποτυχία της Ευρώπης -είτε λόγω ανικανότητας είτε εξαιτίας άρνησης, όπως έγραφαν αρκετοί στο διαδίκτυο- των Αρχών να προστατεύουν τους πολίτες, ιδίως τα μικρά κορίτσια, από εγκλήματα που διαπράττουν μετανάστες.

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραφαν πως η Ευρώπη ανησυχεί περισσότερο για την επιφάνεια του προβλήματος, παρά για τις ρίζες που οδηγούν σε τέτοια περιστατικά και ότι η αστυνομία νοιάζεται περισσότερο μήπως φανεί «ρατσίστρια» παρά για την προστασία των πολιτών.

Η «Βασίλισσα της Σκωτίας», γέμισε με memes το διαδίκτυο – Η «ηρωίδα Braveheart»

Αμέσως, τα social media γέμισαν με μηνύματα συμπαράστασης και οργής: αποκάλεσαν το νεαρό κορίτσι «ηρωίδα», την παρουσίασαν -με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης- να φορά ρούχα πολεμίστριας σε εικόνες που φέρνουν στο μυαλό βίκινγκ ή την Ιωάννα της Λωραίνης, αλλά και μια θηλυκή εκδοχή του Γουίλιαμ Γουάλας, του πρωταγωνιστή της ταινίας «Braveheart» -που βασίζεται σε ιστορικό πρόσωπο.

Άλλοι μοιράστηκαν δικές τους εμπειρίες από επιθέσεις, συχνά με αναφορές σε μουσουλμάνους ως δράστες. Η μικρή Μάγια γρήγορα πήρε το προσωνύμιο «Σκωτσέζα Βασίλισσα», ενώ τα χέρια της με τις δύο λεπίδες έγιναν σημαίες σε εικόνες χρηστών του διαδικτύου. Στη σύγχρονη αργκό, ειδικά στα «Αγγλικά του ίντερνετ», η λέξη «queen» (βασίλισσα) δεν αναφέρεται κυριολεκτικά σε βασίλισσα. Συνήθως χρησιμοποιείται για να εκφράσει θαυμασμό ή εκτίμηση -συχνά χρησιμοποιείται από την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, όμως, πλέον, έχει περάσει σε πιο γενική χρήση.

Η ανήλικη έγινε κόμικ, με πάνελ που αναφέρονται στην απουσία των ανδρών της Βρετανίας και στην ανάγκη αυτοπροστασίας για μικρά κορίτσια. «Ένα κοριτσάκι που θα έπρεπε να παίζει με τις κούκλες του αναγκάζεται να πάρει τα όπλα, και είναι η ηρωίδα μας», έγραψε κάποιος στο διαδίκτυο, ενώ άλλος χρήστης των social media εκτίμησε πως «είναι πιο θαρραλέα από τους περισσότερους ενήλικους άνδρες».

Ενδεικτικά, κάποιες εικόνες που ανέβασαν χρήστες των social media:

Weak politicians, "authorities" and a full two tier system rigged against them.



A legacy media demonizing the native at every given turn, in favour of the invader, all under the guise of "tolerance".



Young girls have been forced to fend for themselves on their own streets. pic.twitter.com/s7KFtkmIcC — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 26, 2025

We don't know her name but she's a hero nonetheless pic.twitter.com/mQ17LuQL2c — Aesthetica (@Anc_Aesthetics) August 26, 2025

Interesting new flag out of Scotland pic.twitter.com/82Lub4BsFT — Angantýr (@BasedNorthmathr) August 25, 2025

Where are the men in the UK to defend their girls? https://t.co/eWGZ2BoQR1 pic.twitter.com/gHmSnVk7c0 — Skscartoon (@skscartoon) August 26, 2025

Η παραπληροφόρηση για επιθέσεις από μετανάστες – Συμμετείχε και ο Έλον Μασκ με ανάρτηση

Πάντως, το φαινόμενο αυτό δεν είναι νέο. Εδώ και καιρό χώρες όπως η Βρετανία, στις οποίες υπάρχει μεγάλος αριθμός μεταναστών, είναι αντιμέτωπες με μια αυξανόμενη οργή πολιτών, που συχνά οδηγεί σε αύξηση των ποσοστών που συγκεντρώνουν ακροδεξιά κόμματα, αλλά και σε ευρεία κυκλοφορία παραπληροφόρησης, κάποιες φορές με διάσημα πρόσωπα ως υποκινητές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ένα περιστατικό οδηγεί σε ταχύτατα συμπεράσματα σχετικά με την ταυτότητα των δραστών μιας επίθεσης, πολλές φορές χωρίς επαρκή στοιχεία για τις εκτιμήσεις αυτές και ενώ η αστυνομία καλεί σε αυτοσυγκράτηση. Πρόσφατα, μετά την επίθεση στο Σάουθπορτ και τις ταραχές που ξέσπασαν με αφορμή αυτήν, οι βιαιοπραγίες αποδόθηκαν ευρέως σε διαδηλωτές που τροφοδοτήθηκαν από εικασίες για την ταυτότητα του υπόπτου, κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλές φορές, μια επίθεση οδηγεί σε ψευδείς πληροφορίες που οργιάζουν στο διαδίκτυο, κάνοντας πολύ κόσμο να αποδίδει τη βία στην έλευση μεταναστών, συχνά μουσουλμάνων, ενώ, τελικά, μπορεί η πραγματικότητα να αποδεικνύεται διαφορετική.

Σημειώνεται πως ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του X και της Tesla, Έλον Μασκ, μοιράστηκε ανάρτηση στην πλατφόρμα του σχετικά με το περιστατικό, προς τους 225 εκατομμύρια ακολούθους του, η οποία ανέφερε -δεν την έγραψε ο ίδιος, καθώς ήταν αναπαραγωγή ανάρτησης άλλου χρήση- πως οι «ξένοι» βιάζουν και βασανίζουν τα παιδιά και μετά οι Αρχές «συλλαμβάνουν τα κορίτσια που προστατεύουν τον εαυτό τους».

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, η αστυνομία έχει ήδη ξεκαθαρίσει το τοπίο. Οι τοπικές Αρχές προειδοποίησαν τον κόσμο να μην προβαίνει σε εικασίες και να μην πιστεύει φήμες που διαδίδονται στο διαδίκτυο. Όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία, νεαρές προσέγγισαν ένα ζευγάρι από τη Βουλγαρία στην οδό St Ann Lane, στο Lochee, περίπου στις 19:40 το Σάββατο και, έπειτα, η μία έδειξε τα όπλα που κρατούσε.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει συλληφθεί ούτε αναζητείται κανένα άλλο άτομο σε σχέση με το περιστατικό.

Η επικεφαλής επιθεωρήτρια Νίκολα Ράσελ, υπεύθυνη για το τμήμα Tayside της Αστυνομίας της Σκωτίας, εξέδωσε δήλωση την Τετάρτη.

Είπε: «Γνωρίζουμε ότι διαδίδονται παραπλανητικές πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με ένα περιστατικό, κατά το οποίο ένα ζευγάρι Βούλγαρων πλησιάστηκε από νεαρά άτομα στην οδό St Ann Lane, στο Νταντί, το Σάββατο 23 Αυγούστου 2025. Ένα 12χρονο κορίτσι έχει κατηγορηθεί για κατοχή επιθετικών όπλων. Θα παραπεμφθεί στις αρμόδιες Αρχές και οι έρευνές μας συνεχίζονται.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την τοπική κοινότητα για τη βοήθειά της στην έρευνά μας και προτρέπουμε το κοινό να μην διαδίδει παραπληροφόρηση σχετικά με το περιστατικό ή να κάνει εικασίες για τις συνθήκες».

Το BBC ανέφερε ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν βρει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο ότι οι νεαρές διέτρεχαν κίνδυνο σεξουαλικής επίθεσης.

Ποιος είναι ο Βούλγαρος που εμπλέκεται στο περιστατικό – «Δεν έχω κάνει κάτι κακό», λέει

Εντωμεταξύ, όπως μεταδίδει η Daily Mail, ο άνδρας που απειλήθηκε με τις λεπίδες είναι οικογενειάρχης, ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και τέσσερα χρόνια και τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν με τη σύζυγό του στον δρόμο προς κάποιο κατάστημα.

Δεν πρόκειται για νεοφερμένο μετανάστη που έφτασε με φουσκωτό από τη Μάγχη, γράφει η Daily Mail, όπως υπονόησαν αρκετοί, καθώς ο Φάτος Άλι Ντουμάνα, 21 ετών, λέει ότι ήρθε νόμιμα στη Βρετανία από τη Βουλγαρία και ότι με τη σύζυγό του έχουν ένα μωρό οκτώ μηνών.

Μιλώντας από το σπίτι του, επέμεινε ότι δεν έκανε τίποτα κακό και ότι βρίσκεται στη χώρα νόμιμα.

Είπε: «Είδα τα social media και έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Στο βίντεο λέει (η 12χρονη), “Μην ακουμπάς την αδελφή μου, είναι μόλις 12”. Δεν την άγγιξα ποτέ. Δεν τη χτύπησα, το ορκίζομαι στη ζωή μου, έχω μωρό τώρα. Δεν θα πλήγωνα ποτέ κάποιον. Αν είναι μόνο 12, γιατί είχε όπλα;

The man who filmed the Dundee girl brandishing a knife and machete is Fatos Ali Dumana. He moved to Britain from Bulgaria four years ago.



"He moved to Dundee in June 2021 and now lives in a council property with his wife Fatos Yulianova, 19."



Which countries can Scottish… pic.twitter.com/RJPtYjz64C — svengali (@_imey) August 28, 2025

Πήγαινα στο μαγαζί και με εμπόδιζε να περάσω. Αν της έκανα κακό, γιατί δεν με συνέλαβε η αστυνομία; Δεν μου έκαναν τίποτα. Είδαν από τις κάμερες ότι με σταματούσε να πάω στο μαγαζί.

Υπήρχε κι ένα ακόμη άτομο που τους είπε (στην αστυνομία) ότι εκείνη μου επιτέθηκε και με αποκαλούσε “γαμ…νο μετανάστη”. Δεν είμαι παράνομος μετανάστης. Δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν τις χτύπησα, είμαι άνθρωπος, όχι ζώο. Βλέπω τι γράφεται κάθε μέρα στα social media, θέλω ο κόσμος να ξέρει τι έγινε».

Αστυνομικές πηγές έχουν επίσης επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να στηρίζει τις διαδικτυακές φήμες ότι ο κ. Ντουμάνα είναι παράτυπος μετανάστης ή ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα.