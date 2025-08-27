Σάλο για πολλούς λόγους προκαλεί η είδηση ότι μια 12χρονη κυκλοφορούσε στο δρόμο κρατώντας τσεκούρι και μαχαίρι απειλώντας άγνωστους περαστικούς.

Το περιστατικό έγινε στη Σκωτία και σύμφωνα με το BBC η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, επειδή το θέμα πήρε τεράστιες διαστάσεις, λόγω παραπληροφόρησης, στην οποία συνέβαλε και ο Έλον Μασκ, αναδημοσιεύοντας ψευδείς πληροφορίες.

Σύμφωνα με την ψεύτικη είδηση «μια 14χρονη τράβηξε μαχαίρι και τσεκούρι για να αμυνθεί απέναντι σε επίδοξο μουσουλμάνο βιαστή ή για να υπερασπιστεί την αδερφή της», ενώ «έτυχε κάποιος περαστικός να τη βιντεοσκοπεί».

BREAKING – Police have arrested and charged a 14-year-old girl after she was forced to brandish a knife to defend herself and her friend against a migrant who attempted to assault her near St Ann’s Lane in Dundee, Scotland. pic.twitter.com/odBjzIZugA — Right Angle News Network (@Rightanglenews) August 25, 2025

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Σύμφωνα με την αστυνομία ένα 12χρονο κορίτσι κυκλοφορούσε στους δρόμους της Σκωτίας μαζί με τη φίλη της, ενώ κρατώντας τσεκούρι και μαχαίρι τρομοκρατούσε τους περαστικούς.

Τότε, απείλησε ένα ζευγάρι από τη Βουλγαρία, με τον άνδρα να βιντεοσκοπεί το περιστατικό ρωτώντας τι συμβαίνει. Στο βίντεο φαίνεται η φίλη της 12χρονης που την απομακρύνει από το σημείο και ενώ η ανήλικη κάνει την αδιάφορη, στη συνέχεια βρίζει τον άνδρα και δείχνει τα όπλα που κρατούσε.

Η αστυνομία συνέλαβε τη 12χρονη και απήγγειλε κατηγορίες για οπλοκατοχή, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.