Δικαστήριο του Βερολίνου επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης 1,5 έτους με αναστολή σε έναν 16χρονο κρίνοντας τον ένοχο για συνέργεια στην προετοιμασία μιας αποτραπείσας επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη πέρυσι. Η ποινή του επιβλήθηκε με βάση τον ποινικό κώδικα ανηλίκων.

Τον Ιούνιο απαγγέλθηκαν κατηγορίες εις βάρος του Σύρου εφήβου, ο οποίος ήταν 14 ετών κατά την εμπλοκή του στο σχέδιο επίθεσης στη συναυλία της διάσημης τραγουδίστριας. Τότε, δόθηκε στη δημοσιότητα το όνομά του, ως Μοχαμάντ Α., σύμφωνα με τους περιορισμούς που θέτει η γερμανική νομοθεσία περί απορρήτου.

Το δικαστήριο του Βερολίνου ανακοίνωσε σήμερα ότι ο κατηγορούμενος είχε ομολογήσει πλήρως και ότι η ποινή, που είναι εφέσιμη, είναι σύμφωνη με την ετυμηγορία που ζήτησαν οι εισαγγελείς.

Ριζοσπαστικοποιημένος από τη διαδικτυακή προπαγάνδα της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, ο κατηγορούμενος έστειλε στον επίδοξο δράστη ένα βίντεο με οδηγίες κατασκευής βόμβας και τον έφερε σε επαφή με ένα μέλος του Ισλαμικού Κράτους, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Η αστυνομία προέβη σε πολλαπλές συλλήψεις σε σχέση με το φερόμενο σχέδιο επίθεσης σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στο στάδιο Ερνστ Χάπελ της αυστριακής πρωτεύουσας.

Οι τρεις προγραμματισμένες συναυλίες της ποπ τραγουδίστριας τον Αύγουστο του 2024 ακυρώθηκαν λόγω των υποψιών.

Η κυβέρνηση συνασπισμού της Αυστρίας συμφώνησε τον Ιούνιο σε ένα σχέδιο που επιτρέπει στην αστυνομία να παρακολουθεί γραπτές επικοινωνίες υπόπτων, προκειμένου να αποτρέψει επιθέσεις μαχητών, τερματίζοντας αυτό που αξιωματούχοι ασφαλείας χαρακτηρίζουν ως ένα σπάνιο και επικίνδυνο τυφλό σημείο για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

