Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη σε λίμνη στο Ροσπόρντεν, στη βορειοδυτική Γαλλία, τη Δευτέρα, ενώ προσπαθούσε να αντλήσει νερό για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.

Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψε το ελικόπτερο να χτυπά την επιφάνεια της λίμνης, να σηκώνεται και να περιστρέφεται καθώς ο πιλότος προσπαθούσε να ανακτήσει τον έλεγχο.

Ο πιλότος, ένας αξιωματικός που επέβαινε στο ελικόπτερο και ένας μάρτυρας μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο μετά το περιστατικό.

Ο δήμος επιβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν θάνατοι από τη συντριβή.