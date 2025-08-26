Ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο συνετρίβη σε λίμνη στο Ροσπόρντεν, στη βορειοδυτική Γαλλία, τη Δευτέρα, ενώ προσπαθούσε να αντλήσει νερό για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.

Βίντεο από αυτόπτες μάρτυρες κατέγραψε το ελικόπτερο να χτυπά την επιφάνεια της λίμνης, να σηκώνεται και να περιστρέφεται καθώς ο πιλότος προσπαθούσε να ανακτήσει τον έλεγχο.

Ο πιλότος, ένας αξιωματικός που επέβαινε στο ελικόπτερο και ένας μάρτυρας μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο μετά το περιστατικό.

⭕ | Un helicóptero que participaba en las labores de extinción de los incendios que afectan a Francia, sufrió un aparatoso accidente en Rosporden, en el noroeste de Francia. pic.twitter.com/WGC2YH57XX — LOS ANDES (@LosAndesDiario) August 26, 2025

Ο δήμος επιβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν θάνατοι από τη συντριβή.