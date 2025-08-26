Μια νεαρή Βραζιλιάνα απόφοιτη νομικής πέθανε μετά από σοβαρή αλλεργική αντίδραση κατά τη διάρκεια μιας αξονικής τομογραφίας. Η 22χρονη Leticia Paul υπέστη αναφυλακτικό σοκ την Τετάρτη ενώ υποβαλλόταν σε αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό στο Περιφερειακό Νοσοκομείο Alto Vale στο Rio do Sul, σύμφωνα με το G1.

Η θανατηφόρα αντίδραση προκλήθηκε από το σκιαγραφικό που της χορηγήθηκε πριν από την τομογραφία.

Η θεία της είπε ότι η ανιψιά της μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, αλλά πέθανε λιγότερο από 24 ώρες μετά.

Το αναφυλακτικό σοκ είναι μια ξαφνική και απειλητική για τη ζωή αλλεργική αντίδραση που μπορεί να προκαλέσει συστολή των αεραγωγών, πρήξιμο του λαιμού, απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και άλλα σοβαρά συμπτώματα, σύμφωνα με την Cleveland Clinic. Απαιτείται επείγουσα ιατρική φροντίδα.

Η θεία είπε ότι η ανιψιά της αντιμετώπιζε προβλήματα με πέτρες στα νεφρά όταν πήγε για την αξονική τομογραφία.

Letícia Paul de 22 anos morre após tomografia com contraste na cidade de LontrasMorreu em Lontras, no Alto Vale do… Posted by Luis Fernando Palhano II on Thursday, August 21, 2025

Η Paul υποβαλλόταν σε προληπτικό έλεγχο για το ιατρικό της πρόβλημα πριν πεθάνει τραγικά.

Η 22χρονη είχε πρόσφατα αποφοιτήσει από το πρόγραμμα νομικών σπουδών του Colégio Sinodal Ruy Barbosa και ήδη παρακολουθούσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δίκαιο και τα Ακίνητα, σύμφωνα με το Oeste SC Notícias.

Μετά το θάνατο της Paul, το Περιφερειακό Νοσοκομείο Alto Vale εξέδωσε δήλωση στην οποία «εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια και την αλληλεγγύη του προς την οικογένεια».

A Polícia Civil investiga a morte da jovem advogada Letícia Paul, de 22 anos, ocorrida em Rio do Sul, no Alto Vale do… Posted by Rádio Mirador 98.5FM on Monday, August 25, 2025

«Το νοσοκομείο τόνισε τη δέσμευσή του στην ηθική, τη διαφάνεια και την ασφάλεια των ασθενών, σημειώνοντας ότι όλες οι διαδικασίες είχαν ακολουθηθεί σύμφωνα με τα συνιστώμενα κλινικά πρωτόκολλα», σύμφωνα με το G1.

Οι γιατροί συχνά χορηγούν ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκιαγραφικό κατά τη διάρκεια αξονικών τομογραφιών, μαγνητικών τομογραφιών και ακτινογραφιών για να βελτιώσουν την ευκρίνεια των εικόνων οργάνων και ιστών.

Το σκιαγραφικό χρησιμοποιείται ευρέως και είναι συνήθως ασφαλές, με απειλητικές για τη ζωή αντιδράσεις να εμφανίζονται μόνο σε περίπου έναν στους 5.000 έως 10.000 ασθενείς, αναφέρει η New York Post, επικαλούμενη την Εθνική Βιβλιοθήκη Ιατρικής.

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν αισθάνονται τίποτα περισσότερο από μια σύντομη αίσθηση ζέστης, ήπια ναυτία ή κνησμό μετά την ένεση.