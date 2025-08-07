Κάταγμα στη σπονδυλική της στήλη υπέστη μια influencer και νέα μαμά από τη Ρωσία, η Μαριάνα Βασιούκ, έπειτα από προσπάθεια να συμμετάσχει στο δημοφιλές TikTok challenge εμπνευσμένο από τη Nicki Minaj, το οποίο έχει γίνει viral τις τελευταίες εβδομάδες.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, η Βασιούκ φαίνεται να ισορροπεί πάνω σε ένα κουτί βρεφικού γάλακτος, το οποίο έχει τοποθετήσει πάνω σε ένα κατσαρολάκι, φορώντας ψηλοτάκουνα. Ένα άτομο δίπλα τής κρατά το χέρι, ενώ προσπαθεί να ισορροπήσει μόνη της πάνω στον πάγκο της κουζίνας.

Ωστόσο, τη στιγμή που της αφήνει το χέρι, χάνει την ισορροπία της και το κατσαρολάκι γλιστρά, με αποτέλεσμα να πέσει με την πλάτη από τον πάγκο, όπως μεταδίδει το Aol.

Σε μια λεζάντα που στη συνέχεια διαγράφηκε, η influencer αποκάλυψε ότι είχε υποστεί συμπιεστικό κάταγμα κάμψης στη σπονδυλική στήλη.

Russian influencer Mariana Barutkina breaks her spine attempting the Nicki Minaj stiletto challenge.



She suffered a “Th9 compression bending uncomplicated fracture of the body.”



Barutkina could’ve done far worse. People, please stop doing this challenge.



(mariana_vasiuc on TT) pic.twitter.com/q4vBo05BNv — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 6, 2025

«Ειρωνεία; Κάρμα; Ή απλώς η ζωή, που πάντα δοκιμάζει τη δύναμή μας τη στιγμή που δεν το περιμένουμε;» έγραψε με χιούμορ.

Το challenge εμπνέεται από μια σκηνή στο βιντεοκλίπ της Nicki Minaj για το τραγούδι High School (2013), όπου η ράπερ ισορροπεί πάνω σε ψηλοτάκουνα δίπλα σε μια πισίνα. Το challenge έχει κατακλύσει το TikTok, με χρήστες να δοκιμάζουν την ισορροπία τους πάνω σε διάφορα, εντελώς ακατάλληλα αντικείμενα.

(Στο 0:32)

«Πάνω από 50 άτομα μου έστειλαν το reel μου από διάφορα Μέσα σήμερα», έγραψε η Βασιούκ.

«Είμαι καλά, ακολουθώ τις οδηγίες των γιατρών και πλέον ζω σε “καθεστώς σταρ”», καθησύχασε τους ακολούθους της.