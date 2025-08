Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει κηρυχθεί στη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, καθώς ισχυρές καταιγίδες πλήττουν την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, με επικίνδυνες καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες σε εξέλιξη στην περιοχή.

Οι μετεωρολόγοι είχαν προβλέψει έντονη βροχόπτωση, με ρυθμούς που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και 7,5 εκατοστά την ώρα, ενώ ορισμένες απομονωμένες περιοχές θα μπορούσαν να δεχθούν συνολικά από 12 έως 20 εκατοστά βροχής.

Οι Αρχές της Νέας Υόρκης προειδοποίησαν ότι οι καταρρακτώδεις βροχές θα μπορούσαν να πλημμυρίσουν δρόμους, υπόγειες διαβάσεις και υπόγεια διαμερίσματα. Κάλεσαν όσους κατοικούν σε υπόγεια να μεταφερθούν σε ανώτερους ορόφους και εξέδωσαν οδηγία αποφυγής μετακινήσεων από το απόγευμα της Πέμπτης έως το απόγευμα της Παρασκευής.

Η λεωφόρος Clearview Expressway στο Κουίνς έκλεισε και στα δύο ρεύματα, ενώ τουλάχιστον δύο οχήματα βρέθηκαν βυθισμένα, σύμφωνα με αξιωματούχο των Αρχών. Το προαστιακό σιδηροδρομικό δίκτυο προς το Λονγκ Άιλαντ ανέστειλε δρομολόγια σε μια από τις πιο πολυσύχναστες γραμμές κατά την ώρα αιχμής.

Στην Πενσυλβάνια, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για βροχή έως 7,5 εκατοστά την ώρα, με αποτέλεσμα πλημμύρες στους δρόμους της πόλης Ρέντινγκ. Βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα δείχνουν νερό να ρέει σε δρόμο της πόλης, να φτάνει τη μέση ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου και να καθιστά μια πολυσύχναστη διασταύρωση σχεδόν αδιάβατη. Στο Μέριλαντ αναφέρθηκαν πολλαπλές διασώσεις από πλημμύρες σε κοινότητες βόρεια της Βαλτιμόρης.

Τα αεροδρόμια σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ουάσιγκτον και Φιλαδέλφεια ανέφεραν σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων λόγω καιρού.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, ανακοίνωσε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τη Νέα Υόρκη και τις γύρω περιοχές. Σε ανάρτησή της έγραψε: «Καταρρακτώδεις βροχές και ενδεχόμενες πλημμύρες αναμένονται να επηρεάσουν τη μετακίνηση το απόγευμα. Οι εργοδότες ενθαρρύνονται να αποδεσμεύσουν νωρίς τους εργαζόμενους. Παρακολουθείτε τις τοπικές προγνώσεις και παραμείνετε ασφαλείς».

Story here 👉️ https://t.co/3HL2il1I3x | Floodwater seeped through the walls of the 7th Avenue station in Park Slope on Thursday as storms brought heavy rain and flooding to New York City. pic.twitter.com/nXShYnP0Vb