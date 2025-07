Σημαντικές πλημμύρες προκλήθηκαν έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν την περιοχή της Νέας Υόρκης και την πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ στη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς σήμερα, Τρίτη.

Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες κατέγραψαν συσσώρευση ασυνήθιστων βροχοπτώσεων, που προκάλεσαν σημαντικά προβλήματα στα μέσα μεταφορών και απαίτησαν τη διεξαγωγή πολλών επιχειρήσεων διάσωσης.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πολλές κομητείες, συνιστώντας στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους. Οι Αρχές προειδοποίησαν για επικίνδυνες συνθήκες όσον αφορά τις μετακινήσεις και αυξημένους κινδύνους ξαφνικών πλημμυρών στις πυκνοκατοικημένες αστικές ζώνες.

Στη Νέα Υόρκη, ανεστάλησαν προσωρινά οι αναχωρήσεις στα διεθνή αεροδρόμια Τζον Κένεντι (JFK), ΛαΓκουάρντια και Νιούαρκ Λίμπερτι. Έντονα προβλήματα προκλήθηκαν επίσης στο μετρό της Νέας Υόρκης, με την κυκλοφορία να έχει διακοπεί σε πολλές γραμμές και σταθμούς να έχουν πλημμυρίσει, ιδίως στο Τσέλσι και στο νότιο Μανχάταν. Παράλληλα, πολλές βασικές αρτηρίες της πόλης παρέλυσαν από μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Footage shows flooding at the 28th Street station in New York City on Monday night as slow-moving thunderstorms hit the Northeast. https://t.co/Vc92EvHrBI pic.twitter.com/2a6YocdyPc