Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε το μεσημέρι της Κυριακής ότι το Ισραήλ «δεν έχει άλλη επιλογή παρά να ολοκληρώσει τη δουλειά και να καταφέρει την ήττα της Χαμάς».

Μιλώντας σε ξένα μέσα ενημέρωσης στην Ιερουσαλήμ, υπερασπίζεται την προγραμματισμένη στρατιωτική επιχείρηση, τονίζοντας πως «ο στόχος μας δεν είναι να καταλάβουμε τη Γάζα, αλλά να την απελευθερώσουμε».

Επιπλέον, απορρίπτει όσα χαρακτηρίζει «παγκόσμια εκστρατεία ψεμάτων», καθώς αυξάνονται οι καταδίκες του σχεδίου τόσο εντός όσο και εκτός Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου ανέφερε πως υπάρχει ένα «αρκετά σύντομο χρονοδιάγραμμα» για τα επόμενα βήματα στη Γάζα.

Οι στόχοι, όπως είπε, περιλαμβάνουν την αποστρατικοποίηση της Γάζας, τον πλήρη έλεγχο της ασφάλειας από τον ισραηλινό στρατό και μια μη ισραηλινή πολιτική διοίκηση.

Ο πρωθυπουργός επίσης αποκάλυψε ότι τις τελευταίες μέρες έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό να «φέρουν περισσότερους ξένους δημοσιογράφους» — κάτι που θα αποτελούσε σημαντική εξέλιξη, καθώς μέχρι τώρα δεν επιτρέπονταν να εισέρχονται στη Γάζα πέρα από τους στρατιωτικούς συνοδούς.

Τέλος, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι ευθύνη για πολλά από τα προβλήματα στη Γάζα φέρει η Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων αμάχων, της καταστροφής και της έλλειψης βοήθειας.

Ο Νετανιάχου είπε: «Σε αντίθεση με ψευδείς ισχυρισμούς, αυτή είναι η καλύτερη και ταχύτερη μέθοδος για να τελειώσει ο πόλεμος. Θα το πετύχουμε επιτρέποντας πρώτα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει με ασφάλεια τις περιοχές των συγκρούσεων και να μεταφερθεί σε καθορισμένες ασφαλείς ζώνες, όπου θα τους παρέχονται άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική φροντίδα, όπως έχουμε ήδη κάνει στο παρελθόν.

Και πάλι, σε αντίθεση με ψευδείς ισχυρισμούς, η πολιτική μας καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου ήταν να αποτρέψουμε μια ανθρωπιστική κρίση, ενώ η πολιτική της Χαμάς ήταν να τη δημιουργήσει.

Από την αρχή του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιτρέψει την είσοδο σχεδόν δύο εκατομμυρίων τόνων βοήθειας. Δεν γνωρίζω κανένα άλλο στρατό που να έχει επιτρέψει τέτοια βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό σε εχθρικό έδαφος. Τώρα, αν είχαμε πολιτική λιμοκτονίας, κανείς στη Γάζα δεν θα είχε επιβιώσει μετά από δύο χρόνια πολέμου. Όμως η πολιτική μας ήταν ακριβώς η αντίθετη».

Ο Νετανιάχου παρουσίασε τις πέντε Αρχές του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Αυτές είναι: