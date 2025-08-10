Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου.

Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Όπως αναφέρει το tinostoday.gr, το οποίο δημοσιεύει και τις φωτογραφίες και το βίντεο από τη φωτιά στο νησί, έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε χωριά του νησιού.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.