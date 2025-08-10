Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, δήλωσε την Κυριακή ότι οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ, προσθέτοντας ότι τη Δευτέρα θα συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα.

«Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη να αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας πρέπει να περιλαμβάνει την Ουκρανία και την ΕΕ, καθώς πρόκειται για ζήτημα ασφάλειας της Ουκρανίας και ολόκληρης της Ευρώπης», δήλωσε η Κάλας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Την ίδια ώρα, η Κάγια Κάλας είπε, σύμφωνα με την ίδια πηγή, πως όλες οι προσωρινά κατεχόμενες περιοχές ανήκουν στην Ουκρανία. Σημείώνεται πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, πρόκειται να συναντηθούν στην Αλάσκα την Παρασκευή.