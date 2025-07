Μία σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα από την Ουκρανία σημειώθηκε στην περιφέρεια Ραστόφ της Ρωσίας το βράδυ της Δευτέρας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ατόμου και την εκδήλωση πυρκαγιάς σε σιδηροδρομικό σταθμό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπηρεσιακού περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ στο Telegram.

Στην πόλη Σαλσκ, ένα drone χτύπησε όχημα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο οδηγός, όπως διευκρίνισε ο ίδιος.

🚨BREAKING: Ukrainian drones target a railway station and different locations in Salsk, Rostov Oblast, Russia. pic.twitter.com/embbrd9GRg

Ο Σλιούσαρ πρόσθεσε ότι στον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης ξέσπασε φωτιά, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί στον χώρο.

Donetsk under massive drone attack, part of the city left without power. pic.twitter.com/NnAo7MURkq