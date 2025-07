Ανεβαίνοντας στο νότιο λόφο του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πρέπει να στοχεύσει τη Μόσχα και ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να συμφωνήσει σε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός εντός προθεσμίας 50 ημερών, διαφορετικά θα αρχίσουν οι κυρώσεις.

Τα σχόλιά του έγιναν αφού οι Financial Times, επικαλούμενοι άτομα που έχουν ενημερωθεί για τις συζητήσεις, ανέφεραν ότι ο Τραμπ ενθάρρυνε κατ’ ιδίαν την Ουκρανία να εντείνει τα βαθιά πλήγματα κατά της Ρωσίας.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο Τραμπ ρώτησε τον Ζελένσκι αν θα μπορούσε να χτυπήσει τη Μόσχα εάν οι ΗΠΑ παρείχαν όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

«Όχι, δεν πρέπει να στοχεύσει τη Μόσχα», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε αν ο Ζελένσκι θα έπρεπε να επιτεθεί στη ρωσική πρωτεύουσα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης χθες Τρίτη τον Τύπο πως στέλνονται ήδη όπλα από τη χώρα του στην Ουκρανία, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος, χωρίς να διευκρινίσει ούτε τους τύπους τους ούτε τις ποσότητες.

Ακόμη, ο Ρεπουμπλικανός διευκρίνισε ότι δεν έχει συνομιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του αφότου του έδωσε διορία 50 ημερών για να καταλήξει σε συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία και απείλησε πως σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει επιβολή ακόμη πιο αυστηρών κυρώσεων, προχθές Δευτέρα.

Χθες, η Washington Post ανέφερε πως ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής πυραύλων τύπου Tomahawk στην Ουκρανία. Οι Tomahawk είναι οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα για την επίθεση σε ιρανικούς πυρηνικούς στόχους. Σημειώνεται πως, εάν εκτοξευτούν από την Ουκρανία, μπορούν να φτάσουν ως τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

«Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αργότερα, εάν ο Τραμπ θελήσει να αυξήσει περαιτέρω τη διαπραγματευτική πίεση προς τη Ρωσία», σημείωνε το ρεπορτάζ.

Μια πηγή δήλωσε ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος να εγκρίνει τη χρήση 18 πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς ATACMS που βρίσκονται τώρα στην Ουκρανία στο πλήρες βεληνεκές τους των 300 χιλιομέτρων. Αν και οι πύραυλοι αυτοί δεν μπορούν να φτάσουν στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, θα επιτρέψουν πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις, αεροδρόμια και αποθήκες ανεφοδιασμού βαθιά μέσα στη Ρωσία που τώρα είναι εκτός εμβέλειας. Το πακέτο βοήθειας θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει περισσότερους πυραύλους ATACMS.

Εντωμεταξύ, ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 11 ανθρώπων την περασμένη νύχτα στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι αρχές των διαφόρων περιφερειών που επλήγησαν.

Είκοσι οκτώ ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν την κεντροδυτική περιφέρεια της Βινίτσια, πλήττοντας κυρίως βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δήλωσε μέσω του Facebook η Νατάλια Ζαμπολότνα, αξιωματούχος της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, δύο από τους οποίους φέρουν «σοβαρά εγκαύματα», σύμφωνα με την ίδια.

