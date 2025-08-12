Για οκτώ συνεχόμενα τρίμηνα πλέον, τα συμβόλαια ασφάλισης κατοικιών στην Ελλάδα καταγράφουν σταθερή και μεθοδική άνοδο, ξεπερνώντας στα μέσα του 2025 τα 1,2 εκατομμύριο συμβόλαια. Σύμφωνα με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), τις ασφάλειες αυτές διαχειρίζονται συνολικά 23 ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες κατέχουν το 91,8% του συνόλου των ασφαλίσεων περιουσίας στην αγορά. Παρά την αύξηση αυτή όμως, το ποσοστό των κατοικιών που είναι ασφαλισμένες παραμένει σχετικά χαμηλό, καλύπτοντας μόλις το 18,2% του συνόλου των κατοικιών της χώρας.

Ειδικότερα, ο ρυθμός ανάπτυξης για το πρώτο τρίμηνο του 2025 ήταν συγκρατημένος, με αύξηση μόλις 0,8% στον αριθμό των ασφαλισμένων ακινήτων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μια συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλιστηρίων συμβολαίων κερδίζει έδαφος, αυτά που προβλέπουν καλύψεις οι οποίες εξασφαλίζουν φοροαπαλλαγή στον ΕΝΦΙΑ. Επ’ αυτού του λόγου αρκετοί μετατρέπουν ή αναπροσαρμόζουν τα ήδη υπάρχοντα συμβόλαιά τους.

Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική μεταστροφή στις προτιμήσεις όσον αφορά το είδος των καλύψεων που ζητούνται. Ιδιαίτερα αυξάνονται τα συμβόλαια που περιλαμβάνουν συνδυασμένες καλύψεις σεισμού και καιρικών φαινομένων, όπως πλημμύρες, καταιγίδες και χαλάζι, ενώ αντίθετα μειώνονται τα συμβόλαια που καλύπτουν αποκλειστικά τον σεισμό ή μόνο τα καιρικά φαινόμενα. Η τάση αυτή υποδηλώνει ότι οι καταναλωτές αναζητούν πιο ολοκληρωμένες και χρηστικές λύσεις, που ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες τους, αποφεύγοντας περιττές καλύψεις που δεν σχετίζονται άμεσα με τους κινδύνους που θεωρούν πιο πιθανούς.

Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα της ΕΑΕΕ, η κατηγορία των ασφαλίσεων που εξασφαλίζουν το δικαίωμα για έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 5,4% μέσα σε ένα τρίμηνο, ποσοστό που είναι έξι φορές μεγαλύτερο από τη γενική αύξηση όλων των ασφαλίσεων κατοικιών. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι πλέον η φορολογική ελάφρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων και πώς αυτή επηρεάζει αποφασιστικά τις επιλογές τους. Γεωγραφικά, σχεδόν το 46,5% του συνόλου των ασφαλισμένων περιουσιών βρίσκεται στην Αττική, καθιστώντας την περιοχή αυτή τον μεγαλύτερο πυρήνα της αγοράς ασφάλισης κατοικιών στην Ελλάδα. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, όπου οι ασφαλίσεις φτάνουν περίπου στο ένα τρίτο του όγκου των ασφαλίσεων της Αττικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατηγορία των ενυπόθηκων κατοικιών, όπου η σύναψη στεγαστικού δανείου σχεδόν πάντα συνοδεύεται από την υποχρεωτική ασφάλιση της κατοικίας. Παρότι τα συνολικά ασφαλιστήρια κατοικιών αυξήθηκαν κατά περίπου 7.000 τον Μάρτιο, τα συμβόλαια που αφορούν κατοικίες με ενυπόθηκο ενδιαφέρον σημείωσαν πτώση σχεδόν ισόποση, υποχωρώντας κατά 5.979 συμβόλαια σε 603.436, με το ποσοστό τους επί του συνόλου να μειώνεται από 60,3% σε 59,4%. Αυτό σημαίνει πως η αύξηση στις ασφάλειες κατοικιών αφορά κυρίως ακίνητα χωρίς ενυπόθηκο ενδιαφέρον ή άλλες κατηγορίες.

Εξετάζοντας συνολικά τα στοιχεία, τον Μάρτιο του 2025 οι ασφαλίσεις κατοικιών έφτασαν τις 1.199.334, ενώ το ποσοστό ασφαλιστικής κάλυψης σε εθνικό επίπεδο ανερχόταν σε μόλις 18,2%. Από αυτές, 1.016.215 κατοικίες έχουν κάλυψη κτιρίου, με το 65% να προστατεύεται για σεισμό και καιρικά φαινόμενα, ενώ το 18,6% καλύπτεται αποκλειστικά για σεισμό και το 12,3% μόνο για καιρικά φαινόμενα. Σχεδόν 60% των ασφαλισμένων κατοικιών φέρουν ενυπόθηκο ενδιαφέρον, ενώ σχεδόν οι μισές ασφαλίσεις εντοπίζονται στην Αττική.

Η πλειονότητα των ασφαλίσεων εστιάζει στο κτίριο ή στο συνδυασμό κτιρίου και περιεχομένου, καθώς οι ασφαλίσεις που καλύπτουν μόνο το περιεχόμενο παραμένουν χαμηλές, στο 15% περίπου του συνόλου. Η άνοδος στις ασφαλίσεις κτιρίου και περιεχομένου κινήθηκε στο 0,6%, ενώ εκείνες που αφορούν μόνο το περιεχόμενο σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση 1,9%, χωρίς όμως να αποκτούν σημαντικό μερίδιο.

Σημαντικές είναι όμως και οι μετατοπίσεις στις καλύψεις που προσφέρονται. Τα συμβόλαια που συνδυάζουν την προστασία από σεισμό και καιρικά φαινόμενα αυξήθηκαν κατά 5,4%, φτάνοντας τα 660.160, υπερκαλύπτοντας τις πτώσεις στις άλλες κατηγορίες. Αντιθέτως, μειώθηκαν κατά 8,8% τα συμβόλαια που καλύπτουν μόνο τον σεισμό, κατά 5,7% αυτά που καλύπτουν αποκλειστικά την πυρκαγιά και κατά 4,9% αυτά που αφορούν μόνο τα καιρικά φαινόμενα.

Οι τάσεις αυτές αποτυπώνουν με σαφήνεια τη δυναμική της αγοράς, όπου οι ασφαλισμένοι αναζητούν πλέον ολοκληρωμένες και λειτουργικές καλύψεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους, ενώ οι φορολογικές ελαφρύνσεις λειτουργούν όλο και περισσότερο ως ως ισχυρό κίνητρο για την επέκταση και ανανέωση των συμβολαίων ασφάλισης κατοικιών.