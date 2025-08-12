Έναν τεράστιο όγκο σκουπιδιών και άχρηστων υλικών απομάκρυναν οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Χανίων από σπίτι στη Χαλέπα, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της αστυνομίας.

Το σπίτι, στην οδό Γραμβούσης, είχε αποτελέσει ξανά σημείο παρόμοιας παρέμβασης τον περασμένο Ιούνιο, όταν είχαν απομακρυνθεί 15 φορτηγά γεμάτα απορρίμματα.

Κατά τη διάρκεια της νέας επιχείρησης, η ιδιοκτήτρια αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι οι δημοτικές υπηρεσίες δεν έχουν δικαίωμα να επέμβουν στην ιδιοκτησία της. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επιτέθηκε σε εργαζόμενο του υγειονομικού, γεγονός που οδήγησε στην ακούσια μεταφορά της στην ψυχιατρική κλινική.

Δείτε φωτογραφίες από το zarpanews