Ανεξέλεγκτη μαίνεται η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στην Αχαΐα.

Σπίτια και επιχειρήσεις έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Στις φλόγες τυλίχθηκε εργοστάσιο λιπασμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας και ακόμη μια μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σύμφωνα με το tempo24.

Το 112 ήχησε και πάλι το απόγευμα για την εκκένωση ακόμη 6 περιοχών και συγκεκριμένα για Άνω Αχαΐα, Πίσω Συκιά, Τογέικα, Καρυά, Στεναίτικα και Λευκός. Οι πολίτες απομακρύνονται προς την Κάτω Αχαΐα. Εχουν εκκενωθεί 23 οικισμοί, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς πολιτών.