Νέο σχέδιο που αφορά τις συντάξεις και συγκεκριμένα την προσωπική διαφορά, η οποία δημιουργήθηκε από το 2016 και μετά και έχει σαν αποτέλεσμα να «μπλοκάρει» τις αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η κυβέρνηση. Η προσωπική διαφορά είναι ουσιαστικά η διαφορά μεταξύ της παλιάς σύνταξης που λάμβαναν πριν από την εφαρμογή των νέων νόμων και της νέας, μειωμένης σύνταξης. Αυτό το ποσό απορροφά τις αυξήσεις που θα έπρεπε να πάρουν οι συνταξιούχοι και έτσι στην πράξη δεν βλέπουν ουσιαστική βελτίωση στο εισόδημά τους.

Το σχέδιο που εξετάζει η κυβέρνηση προβλέπει την κατάργηση ή τη μερική κατάργηση αυτής της προσωπικής διαφοράς, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν που είχε εφαρμοστεί για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων πριν από μερικά χρόνια. Συγκεκριμένα, η πρόταση είναι οι μικρές προσωπικές διαφορές, για παράδειγμα μέχρι 100 ευρώ το μήνα, να μηδενιστούν πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι που έχουν προσωπική διαφορά μικρότερη ή ίση με αυτό το ποσό θα αρχίσουν να λαμβάνουν αυξήσεις κανονικά, χωρίς να χάνουν κανένα ποσό λόγω της προσωπικής διαφοράς. Από την άλλη, για όσους η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη, αυτή θα μειώνεται σταδιακά, απορροφώντας τις αυξήσεις που δικαιούνται, μέχρι να φτάσει κι αυτή στο όριο των 100 ευρώ.

Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να ξεκινήσει από το 2026, ενώ η τελική απόφαση και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν πιθανότατα στα εγκαίνια της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση θέλει να δώσει μια ανάσα στους συνταξιούχους, ειδικά σε μια περίοδο που οι πιέσεις για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου είναι μεγάλες, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να διαχειριστεί τις δημοσιονομικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου 450.000 συνταξιούχοι επηρεάζονται από την προσωπική διαφορά με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Μέχρι τώρα, λόγω αυτής της προσωπικής διαφοράς, οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι δεν είχαν ουσιαστική αύξηση, παρά μόνο οριακή ή καθόλου. Για παράδειγμα, αν ένας συνταξιούχος έχει σύνταξη 1.500 ευρώ, εκ των οποίων 400 ευρώ είναι προσωπική διαφορά, τότε οι αυξήσεις που δικαιούται απορροφώνται από αυτά τα 400 ευρώ και θα χρειαστούν χρόνια για να φτάσει στο σημείο να τις δει στην τσέπη του. Με τις τωρινές ετήσιες αυξήσεις γύρω στο 2,4%, ο συγκεκριμένος συνταξιούχος θα χρειαστεί περίπου μέχρι το 2037 για να μηδενιστεί η προσωπική του διαφορά και να αρχίσει να παίρνει πλήρεις αυξήσεις.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε ότι την τελευταία τριετία, οι συνταξιούχοι έχασαν αυξήσεις συνολικού ύψους 13,15% εξαιτίας της προσωπικής διαφοράς. Το 2024, μάλιστα, αυξήσεις έλαβαν περίπου 1,9 εκατομμύρια συνταξιούχοι, με συνολικό κόστος για το κράτος 440 εκατομμύρια ευρώ, που μεταφράζεται σε μια μέση αύξηση 232 ευρώ ετησίως για κάθε δικαιούχο.

Με την εφαρμογή του νέου σχεδίου, στους ήδη δικαιούχους αυξήσεων θα προστεθούν άλλοι 450.000 συνταξιούχοι που μέχρι τώρα δεν έπαιρναν τίποτα λόγω της προσωπικής διαφοράς. Αν οι μέσες αυξήσεις για αυτούς κινηθούν στα ίδια επίπεδα, το κόστος για το κράτος θα αυξηθεί κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Παρά το κόστος αυτό, θεωρείται εφικτό να καλυφθεί από τα αυξημένα έσοδα που προκύπτουν από την απασχόληση των συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται, αριθμός που σήμερα ξεπερνά τις 230.000.

Σε παράλληλο μέτωπο, στο εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση, περιλαμβάνεται και διάταξη για την εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται στους εργαζόμενους συνταξιούχους. Η πρόταση είναι η «πάγωμα» της εισφοράς για όσους αποφασίσουν να σταματήσουν να εργάζονται, ώστε να μην χάνουν μέρος της σύνταξής τους εξαιτίας της επιπλέον προσαύξησης που λαμβάνουν από τη δουλειά τους μετά τη συνταξιοδότηση. Με άλλα λόγια, η εισφορά αλληλεγγύης δεν θα αυξάνεται λόγω της επιπλέον σύνταξης από την εργασία, διατηρώντας έτσι το καθαρό εισόδημα των συνταξιούχων που συνεχίζουν να εργάζονται.

Η διάταξη αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας αυτών των συνταξιούχων και αναμένεται να ψηφιστεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει να προστατεύσει μια σημαντική κοινωνική ομάδα που εξακολουθεί να συνεισφέρει στην οικονομία, διασφαλίζοντας ότι οι αυξήσεις που δικαιούνται δεν «εξαφανίζονται» λόγω φορολογικών επιβαρύνσεων.

Συνολικά, τα μέτρα αυτά αποτελούν μια προσπάθεια να βελτιωθεί η κατάσταση των συνταξιούχων, οι οποίοι αποτελούν μια ευάλωτη ομάδα με αυξημένες ανάγκες, ειδικά σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας και αυξανόμενου κόστους ζωής. Με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους περισσότερους και την προστασία από την αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης, η κυβέρνηση δείχνει να προσανατολίζεται προς μια πιο δίκαιη κατανομή των αυξήσεων και μια σταθερότητα στο εισόδημα των απομάχων της εργασίας.