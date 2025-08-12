Περίπου δύο μετά την εκτροπή φορτηγού στα διόδια της Ελευσίνας που προκάλεσε χάος και ουρές χιλιομέτρων, δόθηκαν πλέον στην κυκλοφορία όλες οι λωρίδες της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Νωρίτερα είχαν ανοίξει δύο λωρίδες, ενώ λίγο πριν τις 16:00 απομακρύνθηκε το κοντέινερ και το βαρύ όχημα από το οδόστρωμα με αποτέλεσμα πλέον η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.

Αυτή την στιγμή έκλεισαν τα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο, λόγω τροχαίου. Δεν επιτρέπεται καμμία διέλευση.

Επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.#Αθηνα #εξοδος pic.twitter.com/1xNBHVitkg — Epoca Libera (@epocalibera) August 12, 2025

Το κυκλοφοριακό χάος συνεχίζεται στα διόδια Ελευσίνας προς Κόρινθο.

Γίνεται υποχρεωτική εκτροπή προς την παλιά εθνική οδό.#Αθηνα #εξοδος pic.twitter.com/zDCLuhwJQ0 — Epoca Libera (@epocalibera) August 12, 2025

Η ταλαιπωρία για τους Αθηναίους αδειούχους ήταν τεράστια, αφού σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, με την κυκλοφορία να έχει σταματήσει.