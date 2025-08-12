Περίπου δύο μετά την εκτροπή φορτηγού στα διόδια της Ελευσίνας που προκάλεσε χάος και ουρές χιλιομέτρων, δόθηκαν πλέον στην κυκλοφορία όλες οι λωρίδες της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Νωρίτερα είχαν ανοίξει δύο λωρίδες, ενώ λίγο πριν τις 16:00 απομακρύνθηκε το κοντέινερ και το βαρύ όχημα από το οδόστρωμα με αποτέλεσμα πλέον η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά.

Η ταλαιπωρία για τους Αθηναίους αδειούχους ήταν τεράστια, αφού σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων, με την κυκλοφορία να έχει σταματήσει.