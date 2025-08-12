Η Έλλη Κοκκίνου ανακοίνωσε την αναβολή της προγραμματισμένης συναυλίας της, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί απόψε, Τρίτη 12 Αυγούστου, στο λιμάνι της Παλαίρου. Η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με τον Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, εξαιτίας των πυρκαγιών που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας.

Η τραγουδίστρια, με επίσημη ανακοίνωσή της, ενημέρωσε το κοινό ότι η εκδήλωση αναβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Οι εκτεταμένες φωτιές, που μαίνονται στην περιοχή δημιούργησαν έκτακτες συνθήκες, καθιστώντας αδύνατη την διεξαγωγή της συναυλίας.