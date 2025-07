Μια ανατριχιαστική φωτογραφία δείχνει τα κορίτσια του Camp Mystic λίγες μόνο ημέρες προτού παρασυρθούν όλα από τις φονικές πλημμύρες στο Τέξας.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, τα κορίτσια που διέμεναν στην καλύβα «Bubble Inn» ξεκίνησαν τη διαμονή τους στις 29 Ιουνίου στο Camp Mystic με τεράστια χαμόγελα. Σε μια φωτογραφία εμφανίζονται και τα 13 κορίτσια μαζί με τις δύο ομαδάρχισσες, ντυμένες με πεντακάθαρα λευκά φορέματα και φούστες και λευκά αθλητικά παπούτσια, να χαμογελούν πλατιά στον φακό.

Haunting photo shows Camp Mystic cabin where every girl was swept away by Texas floods https://t.co/mVu64LtLUL pic.twitter.com/NqKi8J49g5