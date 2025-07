Ένας άνδρας από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, ο οποίος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του και ανάρτησε βίντεο με το κομμένο κεφάλι στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα προέτρεπε σε εξέγερση για ανατροπή της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, κάθεται σήμερα, Δευτέρα 7 Ιουλίου, στο εδώλιο.

Πρόκειται, σύμφωνα με το Associated Press για τον 33χρονο Τζάστιν Ντ. Μον ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και για τρομοκρατία. Φέρεται ως ο δράστης της δολοφονίας του Μάικλ Φ. Μον το 2024, στο σπίτι του στο Λέβιταουν, όπου ζούσε μαζί με τη γυναίκα του και μητέρα του κατηγορουμένου. Εκείνη βρήκε το πτώμα του συζύγου της στο μπάνιο.

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Τζάστιν Μον πυροβόλησε τον πατέρα του με ένα πιστόλι που μόλις είχε αγοράσει και στη συνέχεια τον αποκεφάλισε χρησιμοποιώντας μαχαίρι κουζίνας και ματσέτα. Το 14λεπτο βίντεο που ανέβασε στο YouTube παρέμεινε για αρκετές ώρες «στον αέρα», προτού αφαιρεθεί.

Ο Μον συνελήφθη αργότερα την ίδια μέρα, αφότου φέρεται να σκαρφάλωσε οπλισμένος φράχτη ύψους περίπου 6 μέτρων στη στρατιωτική βάση Fort Indiantown Gap, προσπαθώντας να πείσει τους στρατιώτες «να στραφούν με τα όπλα κατά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης», σύμφωνα με τις Αρχές.

Όταν συνελήφθη, στην κατοχή του βρέθηκε ένα USB με φωτογραφίες ομοσπονδιακών κτιρίων και οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών.

