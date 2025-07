Βαρύ είναι το κλίμα στην Πορτογαλία, καθώς πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε για να αποχαιρετήσει τους Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα, τα δύο αδέλφια του ποδοσφαίρου που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή.

Σε έναν παράδρομο στο Capela da Ressurreição, στα περίχωρα του Πόρτο, κόσμος είχε συγκεντρωθεί από νωρίς, περιμένοντας την πιο σπαρακτική επιστροφή. Στις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης, άνθρωποι χειροκροτούσαν ως φόρο τιμής, καθώς η νεκροφόρα που μετέφερε τα φέρετρα των δύο νεαρών έφτανε στον τόπο της αγρυπνίας.

Είχαν περάσει ακριβώς 23 ώρες από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη βόρεια Ισπανία, που στοίχισε τη ζωή στους δύο ποδοσφαιριστές. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο, όμως ο πόνος είναι ιδιαίτερα έντονος στις πατρίδες τους.

Λίγα χιλιόμετρα μακριά, στο Gondomar Sport Club, η ακαδημία που φέρει το όνομα του Ζότα είχε γεμίσει με λουλούδια, κασκόλ, φανέλες και κεριά – σιωπηλές εκδηλώσεις αγάπης και σεβασμού για το παιδί που ξεκίνησε από εκεί και κατέκτησε τα γήπεδα της Ευρώπης.

