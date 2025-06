Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στη συζήτηση για την τύχη του ιρανικού ουρανίου και την αποτελεσματικότητα του αμερικανικού χτυπήματος, παρουσίασε τον τρόπο που λειτουργεί η βόμβα MOP που έπεσε στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Η βόμβα MOP (Massive Ordnance Penetrator) μπορεί να πέσει μόνο από το βομβαρδιστικό B-2 Stealth και αναπτύχθηκε για το χτύπημα στο οποίο χρησιμοποιήθηκε.

Συγκεκριμένα, το 2009 οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες ενημερώθηκαν για τη δημιουργία του Φορντόου της καλύτερα φυλασσόμενης ιρανικής πυρηνικής εγκατάστασης. Έτσι, ανέπτυξαν το συγκεκριμένο όπλο που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά πριν λίγες μέρες.

Το βίντεο που πρόβαλε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας δείχνει τη βόμβα να πέφτει σε έναν στόχο και να σηκώνει ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης, λίγο πριν εμφανιστεί μια εκτυφλωτική λάμψη κατά τη διάρκεια της έκρηξης.

Στη συνέχεια, στο βίντεο διακρίνεται από διαφορετική λήψη η βόμβα να καρφώνεται στο έδαφος και συνεχίζει την πορεία της, αντί να εκραγεί από την πρώτη επαφή.

Ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Νταν Κέιν, δήλωσε σχετικά: «Μια βόμβα έχει τρεις επιδράσεις που προκαλούν ζημιά: το ωστικό κύμα, τα θραύσματα και την υπερπίεση. Στην προκειμένη περίπτωση, υπήρξε συνδυασμός υπερπίεσης και ωστικού κύματος».

