Επίθεση αυτοκτονίας πραγματοποιήθηκε σήμερα σε εκκλησία συνοικίας της Δαμασκού, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας. Ο βομβιστής αυτοκτονίας ανατινάχθηκε στο εσωτερικό της ελληνορθόδοξης εκκλησίας του Προφήτη Ηλία (Μαρ Ηλία) στη συνοικία της Δαμασκού Ντουέιλα.

Πριν ο βομβιστής πυροδοτήσει τον εκρηκτικό μηχανισμό άνοιξε πυρ κατά των ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο.

Suicide attack inside a church in #Damascus now. Never a dull moment for Syria. [photos by Milad Fadel] pic.twitter.com/zrjM6cL7CG

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι «ο καμικάζι που ανατινάχθηκε στην εκκλησία της Δαμασκού ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος».

HORRIFYING: A Muslim terrorist blew himself up in a church during Sunday Mass in Damascus, Syria.



25 people are dead. 80 hospitalized, including 30 in critical condition.



Pray for Syrian Christians! pic.twitter.com/dxAN5wQZcz