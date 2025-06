Να σταματήσει το σκάφος με τους ακτιβιστές που κατευθύνεται προς τη Γάζα, διέταξε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς. Στο σκάφος, που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, επιβαίνουν ακτιβιστές μεταξύ των οποίων η Σουηδέζα Γκρέτα Τούνμπεργκ που σχεδιάζουν να αψηφήσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό και να φτάσουν στη Λωρίδα της Γάζας.

Το υπό βρετανική σημαία ιστιοφόρο Μαντλίν που διαχειρίζεται ο φιλοπαλαιστινιακός Συνασπισμός Στολίσκος Ελευθερίας (FFC), ξεκίνησε το ταξίδι του από τη Σικελία την 1η Ιουνίου και βρίσκεται τώρα ανοικτά των αιγυπτιακών αρχών, κατευθυνόμενο αργά προς τη Λωρίδα της Γάζας, η οποία πολιορκείται από το Ισραήλ.

«Έδωσα οδηγίες στις IDF (σ.σ. στον στρατό του Ισραήλ) να ενεργήσουν ώστε το Μαντλίν να μην φτάσει στη Γάζα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Κατς.

«Στην αντισημίτρια Γκρέτα και στους φίλους της που διαδίδουν την προπαγάνδα της Χαμάς, λέω ξεκάθαρα: Καλύτερα να γυρίσετε πίσω, γιατί δεν θα φτάσετε στη Γάζα».

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Τούνμπεργκ είπε πως εντάχθηκε στο πλήρωμα του Μαντλίν για να «προκαλέσει την παράνομη πολιορκία και τα κλιμακούμενα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα και για να τονίσει την επείγουσα ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια. Έχει απορρίψει προηγούμενες κατηγορίες του Ισραήλ για αντισημιτισμό.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέλος της ΜΚΟ που επιβαίνει στο σκάφος κατήγγειλε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν αρχίσει να αποκόπτουν τις επικοινωνίες του σκάφους. Όπως ανέφερε, οι επιβαίνοντες έχουν την αίσθηση ότι προετοιμάζεται στρατιωτική επιχείρηση εναντίον τους.

Όπως είπε ο ίδιος: «Μπλοκάρουν τις επικοινωνίες μας για να προετοιμαστούν για επίθεση. Παρακαλώ κοινοποιήστε αυτή την πληροφορία και κινητοποιηθείτε, ώστε να ασκηθεί πίεση και να σταματήσουν να διαπράττουν έγκλημα πολέμου».

