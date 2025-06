Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε το μεσημέρι της Κυριακής ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, που σκοπό έχει να μπλοκάρει την είσοδο όπλων από τη Χαμάς, διατάσοντας τον στρατό να εμποδίσει την προσέγγιση του πλοίου Madleen.

Στο πλοίο, επιβαίνουν 12 ακτιβιστές, ανάμεσά τους η Σουηδή Γκρέτα Τούνμπεργκ και η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν, στην οποία έχει απαγορευθεί να εισέλθει στο Ισραήλ.

«Έδωσα καθαρή εντολή στον στρατό να εμποδίσει το Madleen να φτάσει στη Γάζα», δήλωσε ο Κατζ, προσθέτοντας: «Στη Γκρέτα και τους συντρόφους της, φερέφωνα της προπαγάνδας της Χαμάς, λέω: γυρίστε πίσω, γιατί δεν θα επιτρέπεται η άφιξή σας».

Israel is on high alert as Madleen ship enters Palestinian waters carrying weapons such as bread, milk and medicine. pic.twitter.com/gh62keCeSM