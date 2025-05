Ένα λευκό αντικείμενο που εμφανίστηκε πάνω στο τραπέζι όπου κάθονταν οι ηγέτες της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, στο βαγόνι του τρένου, καθ’ οδόν για το Κίεβο, όπου ταξίδεψαν το Σαββατοκύριακο, αποτέλεσε αφορμή για εικασίες στο διαδίκτυο περί χρήσης ναρκωτικών ουσιών από τον Γάλλο πρόεδρο, εικασίες που υιοθέτησε η Μόσχα, οδηγώντας στην αντίδραση σήμερα της γαλλικής προεδρίας.

Ένα βίντεο σύντομης διάρκειας με τους Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ, δείχνει ένα λευκό αντικείμενο πάνω στο τραπέζι, το οποίο μαζεύει γρήγορα ο Γάλλος πρόεδρος βάζοντάς το στην τσέπη του.

Γρήγορα ξεκίνησαν εικασίες που διαδόθηκαν με ταχύτατο ρυθμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από πολλούς Ρώσους ότι το αντικείμενο είναι ναρκωτική ουσία, συγκεκριμένα κοκαΐνη, και ότι οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες έκαναν χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Τις εικασίες αυτές υιοθέτησε και η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, η οποία υποστήριξε πως επρόκειτο για «σακούλα και κουτάλι» για χρήση ναρκωτικών.

Αντιδρώντας σήμερα, η γαλλική προεδρία διέψευσε τις εικασίες αυτές, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση» και για μια προσπάθεια υπονόμευσης της ευρωπαϊκής ενότητας.

«Όταν η ευρωπαϊκή ενότητα δεν βολεύει, η παραπληροφόρηση φτάνει στο σημείο να κάνει ένα απλό χαρτομάντιλο να μοιάζει με ναρκωτικά», τόνισε το Ελιζέ σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Χ.

«Αυτές οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται από τους εχθρούς της Γαλλίας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση κατά της χειραγώγησης», πρόσθεσε.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.



This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr