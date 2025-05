Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram, όπου κατηγορεί τους Ευρωπαίους ηγέτες, Εμανουέλ Μακρόν, Κιρ Στάρμερ και Φρίντριχ Μερτς, για χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Στην ανάρτησή της, η Ζαχάροβα υπονόησε ότι οι ηγέτες αιφνιδιάστηκαν και «πιάστηκαν» να κατέχουν σακουλάκια με λευκή ουσία πριν από την άφιξη των δημοσιογράφων στη συνάντησή τους στο Κίεβο, στις 9 Μαΐου.

Could a drug expert tell me what the bags are that Macron discreetly retrieves from the table?

pic.twitter.com/66yVjvNSq9