Έντονη συζήτηση ξέσπασε την Κυριακή στα social media, με αφορμή ένα βίντεο από το ταξίδι του Εμανουέλ Μακρόν, του Φρίντριχ Μερτς και του Κιρ Στάρμερ στο Κίεβο, όπου συμμετείχαν σε τηλεδιάσκεψη της «συμμαχίας των προθύμων» για την Ουκρανία.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε δύο συγκεκριμένες κινήσεις που κατέγραψε η κάμερα: ο πρόεδρος της Γαλλίας φαίνεται να κρύβει ένα λευκό χαρτί, ενώ την ίδια στιγμή ο καγκελάριος της Γερμανίας προσπαθεί να απομακρύνει από το πλάνο ένα μικρό καλαμάκι.

Οι εικόνες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Σύμφωνα με ορισμένους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το χαρτί που κρύβει ο Μακρόν περιείχε κοκαΐνη, ενώ το αντικείμενο που απομάκρυνε ο Μερτς συνδέθηκε με χρήση ναρκωτικών. Κάποιοι, μάλιστα, ανάρτησαν το βίντεο σε αργή κίνηση για να στηρίξουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h