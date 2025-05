Ο δήμαρχος του Νιούαρκ, της μεγαλύτερης πόλης του Νιου Τζέρσεϊ και υποψήφιος για την θέση του κυβερνήτη με το Δημοκρατικό κόμμα, συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια μιας διαμαρτυρίας σε κέντρο κράτησης μεταναστών. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από μια έντονη αντιπαράθεση, στην οποία συμμετείχαν επίσης τρία μέλη του Κογκρέσου, οι οποίοι είχαν ζητήσει να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις.

NEWARK, N.J. (AP) — New Jersey mayor is arrested at ICE detention center where he was protesting its opening, acting US attorney says.



pic.twitter.com/T0b62D75p7 — philip lewis (@Phil_Lewis_) May 9, 2025

Δεν είναι σαφές εάν ο δήμαρχος Ρας Μπαράκα έχει συλληφθεί επισήμως, ούτε είναι γνωστό το πού βρίσκεται, αφού του πέρασαν χειροπέδες οι αστυνομικοί. Σύμφωνα με το Politico, η Αλίνα Χάμπα, η σύμβουλος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που ασκεί και χρέη εισαγγελέα στο Νιου Τζέρσεϊ, επιβεβαίωσε ότι ο Μπαράκα συνελήφθη.

Είχε προηγηθεί μια χαοτική σκηνή στο πάρκινγκ του κέντρου κράτησης, με τη συμμετοχή διαδηλωτών, ομοσπονδιακών πρακτόρων και τριών μελών του Κογκρέσου (οι βουλευτές Μπόνι Γουάτσον Κόουλμαν, Ρομπ Μενέντεζ και ΛαΜόνικα Μακάιβερ) στο Ντελέινι Χολ.

Mayor Ras Baraka was arrested at the Delaney Hall ICE detention center after an argument with agents. Members of congress here for a scheduled visit, were shoved after trying to include Baraka in conversations after he gained entry through the gate.@news12nj #newark @News12NJ pic.twitter.com/6UDQWiIhQ7 — Amanda Lee (@amandaleetv) May 9, 2025

Η εγκατάσταση αυτή, χωρητικότητας 100 κλινών, επαναλειτούργησε αυτόν τον μήνα για να στεγάσει συλληφθέντες μετανάστες. Ο δήμος έχει μηνύσει την ιδιωτική εταιρεία διαχείρισης των εγκαταστάσεων, τη GEO Group, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει περάσει από τις αναγκαίες επιθεωρήσεις, ούτε διαθέτει άδειες. Η GEO Group το διαψεύδει.

«Ο δήμαρχος του Νιούαρκ Ρας Μπαράκα καταπάτησε τον χώρο και αγνόησε πολλαπλές προειδοποιήσεις από τους Πράκτορες Εσωτερικής Ασφάλειας να απομακρυνθεί από το κέντρο κράτησης του ICE στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ σήμερα το απόγευμα. Επέλεξε αυτοβούλως να αγνοήσει τον νόμο. Αυτό δεν θα γίνει ανεκτό σε αυτήν την Πολιτεία. Τέθηκε υπό κράτηση. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου», έγραψε η Αλίνα Χάμπα σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

The Mayor of Newark, Ras Baraka, committed trespass and ignored multiple warnings from Homeland Security Investigations to remove himself from the ICE detention center in Newark, New Jersey this afternoon. He has willingly chosen to disregard the law. That will not stand in this… — Alina Habba (@AlinaHabba) May 9, 2025

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε αφού στον Μπαράκα επιτράπηκε αρχικά να περάσει μέσα στο περιφραγμένο πάρκινγκ της εγκατάστασης αλλά μετά του είπαν να φύγει. Οι τρεις βουλευτές βρίσκονταν ήδη μέσα στο κτίριο και βγήκαν έξω, την ώρα που οι αρχές απειλούσαν να συλλάβουν τον δήμαρχο και υποψήφιο κυβερνήτη.

Πηγή: ΑΠΕ