Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι θέλει να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια «καταστροφή» στη Μέση Ανατολή, και προειδοποίησε για τυχόν απόπειρα πρόκλησης πολέμου κατά του Ιράν.

«Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προσπαθεί να ΥΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ απροκάλυπτα τι μπορεί ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και τι δεν μπορεί να κάνει στη διπλωματία του με το Ιράν», έγραψε ο Αραγτσί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, με κεφαλαία γράμματα.

Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, εχθρικές χώρες εδώ και τέσσερις δεκαετίες, έχουν αρχίσει από τις 12 Απριλίου συνομιλίες για το ακανθώδες θέμα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος υπό τη διαμεσολάβηση του Ομάν.

Στις 27 Απριλίου, ο Νετανιάχου κάλεσε τις ΗΠΑ να συνάψουν μια συμφωνία με την Τεχεράνη η οποία να στερεί από το Ιράν κάθε δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου, και να εμποδίζει την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων.

Το Ιράν, που θεωρεί ότι τα αιτήματα αυτά συνιστούν κόκκινη γραμμή στις διαπραγματεύσεις, είχε κατηγορήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι «υπαγορεύει» την αμερικανική πολιτική.

«Ο κόσμος έμαθε επίσης πώς ο Νετανάχου ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ευθέως στην αμερικανική κυβέρνηση για να τη σύρει σε άλλη μια καταστροφή στην περιοχή μας» πρόσθεσε στην πλατφόρμα Χ ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

LETHAL support for Netanyahu's Genocide in Gaza and waging WAR on behalf of Netanyahu in Yemen have achieved NOTHING for the American people.



Netanyahu is attempting to brazenly DICTATE what President Trump can and cannot do in his diplomacy with Iran. The world has also learned… pic.twitter.com/E35C611O9q