Μια επαγγελματίας αναγνώστρια χειλιών αποκάλυψε τα λίγα λόγια προειδοποίησης που απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Εμανουέλ Μακρόν, λίγες στιγμές προτού συνομιλήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην κηδεία του πάπα.

Ο Τραμπ και ο Ζελένσκι φωτογραφήθηκαν να συναντώνται για πρώτη φορά μετά τη γνωστή αντιπαράθεσή τους στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν από την αποχαιρετιστήρια τελετή του εκλιπόντος ποντίφικα.

Η αυθόρμητη συνάντηση πραγματοποιήθηκε μέσα στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου, με τους δύο ηγέτες να κάθονται σε καρέκλες και να έχουν μια έντονη κατ’ ιδίαν συνομιλία.

Οι δύο ηγέτες βρέθηκαν σε ένα τετ α τετ μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, και τον Κιρ Στάρμερ, καθώς οι καρέκλες τοποθετούνταν για τη συνάντηση.

Φωτογραφίες δείχνουν τον Μακρόν να αγκαλιάζει τον Ουκρανό πρόεδρο, πριν ο Τραμπ τραβήξει τον Γάλλο πρόεδρο στην άκρη και του απευθύνει μια ψυχρή προειδοποίηση.

Η επαγγελματίας αναγνώστρια χειλιών, Νικόλα Χίκλινγκ, ανέλυσε την αλληλεπίδραση μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών και δήλωσε στη Sun: «Ο Ντόναλντ απλώνει τα χέρια του και προς τους δύο και τους φέρνει κοντά του».

«Λέει στον Μακρόν: “Δεν είσαι στη σωστή πλευρά εδώ, χρειάζομαι να μου κάνεις μια χάρη, δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ“».

Ο Ζελένσκι συμφωνεί με νεύμα και ο ιερέας που βρίσκεται μπροστά στην κάμερα γυρίζει το κεφάλι του στο πλάι, δείχνοντας ανησυχία για όσα άκουσε.

Η Χίκλινγκ ανέλυσε επίσης το βίντεο από τη μικρή «ειρηνευτική σύνοδο» μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε: «Θα ήθελα να το κάνεις αυτό, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο».

Ο Τραμπ απάντησε: «Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στρατηγική. Έχεις διαβεβαίωση».

