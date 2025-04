Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι είχε μια «πολύ θετική» συζήτηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια άνευ όρων εκεχειρία και ότι η αποκαλούμενη «Συμμαχία των Προθύμων» υπό τη Γαλλία και τη Βρετανία θα συνεχίσει να εργάζεται ώστε αυτό να επιτευχθεί, αλλά και για μια ειρήνη διαρκείας.

«Ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία. Αυτός είναι ο κοινός μας στόχος με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια εκεχειρία άνευ όρων. Ο πρόεδρος Ζελένσκι μου το επανέλαβε σήμερα. Θα ήθελε να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς και τους Ευρωπαίους για να καταστεί αυτό δυνατό», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν πραγματοποίησαν δεύτερη συνάντηση στη Ρώμη μετά τις σύντομες συνομιλίες που είχαν σήμερα το πρωί στο Βατικανό στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, δήλωσε εκπρόσωπος του Ζελένσκι.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος είπε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν όταν συναντήθηκαν το πρωί να έχουν νέα συνάντηση στη Ρώμη και ότι οι σύμβουλοι και των δύο πλευρών εργάζονταν για την πραγματοποίησή της. Ωστόσο, ο ίδιος διευκρίνισε αργότερα ότι αυτό δεν κατέστη τελικά δυνατό επικαλούμενος το βαρύ πρόγραμμα και των δύο προέδρων.

Ο Τραμπ έχει ήδη αναχωρήσει από τη Ρώμη.

Μετά τη συνάντησή τους, ο Ζελένσκι είπε ότι ελπίζει σε «αποτελέσματα». «Μια πολύ συμβολική συνάντηση που θα μπορούσε να γίνει ιστορική αν επιτύχουμε κοινά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε Ντόναλντ Τραμπ!», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Καταφέραμε να συζητήσουμε πολλά. Ελπίζουμε να έχουν και αποτελέσματα σε όλα αυτά που συζητήσαμε», έγραψε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στα θέματα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονται «η προστασία της ζωής των πολιτών μας. Μια πλήρης και άνευ όρων εκεχειρία. Μια αξιόπιστη ειρήνη διαρκείας που θα εμποδίσει νέο πόλεμο».

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0