Οι ρωσικές αρχές απηύθυναν προειδοποίηση χθες για τη μόλυνση των παραλιών στη δημοφιλή λουτρόπολη Ανάπα, στη Μαύρη Θάλασσα, ενόψει της θερινής τουριστικής περιόδου, εξαιτίας της πετρελαιοκηλίδας που προκάλεσε το ναυάγιο δυο πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων τον Δεκέμβριο.

Η ρωσική υγειονομική υπηρεσία Rospotrebnadzor διαπίστωσε «μη συμμόρφωση προς τους κανόνες δημόσιας υγείας και υγιεινής των δειγμάτων άμμου και θαλασσινού νερού» στην Ανάπα και σε άλλους τομείς της περιφέρειας Κρασναντάρ (νοτιοδυτικά), η οποία προσελκύει πολλούς καλοκαιρινούς παραθεριστές στη Ρωσία.

Η σύσταση αυτή μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για την Ανάπα, που υποδεχόταν αυξανόμενο αριθμό τουριστών τα τελευταία χρόνια, καθώς οι πολίτες της Ρωσικής Ομοσπονδίας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ταξιδιωτικούς περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία, με την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Η λουτρόπολη αυτή υποδέχτηκε κάπου 5,5 εκατ. επισκέπτες το 2024.

Τη 15η Δεκεμβρίου 2024, δυο πεπαλαιωμένα ρωσικά δεξαμενόπλοια που μετέφεραν πετρέλαιο ανατράπηκαν και ναυάγησαν εν μέσω καταιγίδας στο στενό του Κερτς, ανάμεσα στη Ρωσία και την προσαρτημένη σε αυτή χερσόνησο της Κριμαίας, με αποτέλεσμα να διαρρεύσει το φορτίο τους και να προκληθεί τεράστια μόλυνση στην Μαύρη Θάλασσα.

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε τον Δεκέμβριο πως επρόκειτο για «οικολογική καταστροφή» και επέκρινε την ανεπαρκή κατ’ αυτόν αντίδραση των τοπικών αρχών.

The Black Sea coast is grappling with an ecological disaster following an oil spill caused by the sinking of two tankers in the Kerch Strait on December 15. The spill has affected 800 square kilometres, and the tanker continues to leak, according to TASS. Bags of collected oil… pic.twitter.com/fKOWc9ZYpt