O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι μια συμφωνία για τους στρατηγικούς ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας θα υπογραφεί την «προσεχή Πέμπτη», μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο έχοντας δίπλα του την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Έχουμε μια συμφωνία για τα ορυκτά που, νομίζω, θα υπογραφεί την προσεχή Πέμπτη. Σύντομα. Και υποθέτω ότι θα σεβαστούν τη συμφωνία. Θα το δούμε. Αλλά έχουμε μια συμφωνία επ΄αυτού», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος απαιτεί επιμόνως τη συμφωνία αυτή για να αντισταθμίσει την αμερικανική βοήθεια που έχει ήδη καταβληθεί στο Κίεβο προκειμένου να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα ότι δεν θεωρεί τον Ζελένσκι «υπεύθυνο» για τον πόλεμο στην Ουκρανία, συνεχίζοντας ωστόσο τις επικρίσεις σε βάρος του. «Δεν θεωρώ τον Ζελένσκι υπεύθυνο, αλλά δεν χαίρομαι ιδιαίτερα που ξέσπασε αυτός ο πόλεμος. Δεν τον κατηγορώ, αλλά δεν νομίζω ότι έκανε και την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Δεν είμαι μεγάλος θαυμαστής», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

❗️ "If you're smart, you don't get involved in wars… I wouldn't say he did a great job. I'm not a big fan of his ."



