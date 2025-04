Χριστιανοί των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών τίμησαν την Κυριακή των Βαΐων με περιορισμένες θρησκευτικές τελετές, καθώς ο ισραηλινός στρατός εμπόδισε χιλιάδες πιστούς από τη Δυτική Όχθη να μεταβούν στην Ιερουσαλήμ και να συμμετάσχουν στους εορτασμούς σε ιερούς χώρους.

Σύμφωνα με το Anadolu, σε πόλεις όπως η Βηθλεέμ, η Ιεριχώ, η Ραμάλα, η Ναμπλούς και η Τζενίν, οι εκκλησίες που ακολουθούν το Ανατολικό, Δυτικό και Αρμενικό ημερολόγιο περιόρισαν τους εορτασμούς σε λειτουργίες και προσευχές, χωρίς λιτανείες ή δημόσιες εκδηλώσεις.

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το εορταστικό κλίμα απουσίαζε, εν μέσω του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς.

REPORT: Israel Blocks Tens of Thousands of Palestinian Christians From Entering Jerusalem for Palm Sunday



Only 6,000 of the West Bank’s 50,000 Christians were allowed to access Jerusalem for Palm Sunday, as Israeli forces enforced sweeping military restrictions across the city.… pic.twitter.com/lBjPkG806g