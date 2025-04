Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,5 βαθμών έπληξε περιοχή νοτίως των Νησιών Φίτζι σήμερα το βράδυ (πρωί Δευτέρας, τοπική ώρα), ανακοίνωσε η Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 174 χλμ., πρόσθεσε η USGS.

A Preliminary Magnitude 6.5 earthquake has struck near Fiji, at a depth of 174 km.



No Tsunami threat has been detected.#earthquake #Fiji #Terremoto #USGS #siesmic pic.twitter.com/SbDVzTomge