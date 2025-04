Στους 218 ανέρχονται οι νεκροί από την κατάρρευση της στέγης ενός κλαμπ στο Σάντο Ντομίνγκο, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, την ώρα που οι διασώστες έχουν χάσει κάθε ελπίδα ότι θα εντοπίσουν επιζώντες στα συντρίμμια.

Τα σωστικά συνεργεία επικεντρώνονται σήμερα κυρίως στην ανάσυρση των πτωμάτων. Από το απόγευμα της Τρίτης δεν έχει βρεθεί κανείς ζωντανός κάτω από τα ερείπια.

«Δυστυχώς και λυπάμαι πολύ, υπάρχουν 218 νεκροί, με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία», είπε ο διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων Χουάν Μανουέλ Μέντες. «Οι διασώστες μας ετοιμάζονται να βάλουν τέλος στις έρευνές τους» αφού διέσωσαν 189 άτομα, πρόσθεσε.

🇩🇴🕊️❗️JUST IN: At least 184 people have died after the roof of the Jet Set nightclub in Santo Domingo, Dominican Republic, collapsed on Tuesday. 🔹Families have been gathering at the scene for two days, hoping for news and sharing photos of missing loved ones. pic.twitter.com/hL0u73lKja

Δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να συνωστίζονται γύρω από το κλαμπ, στα νοσοκομεία και το νεκροτομείο, αναμένοντας πληροφορίες για τους αγνοούμενους συγγενείς και φίλους τους. Κάποιοι κρατούν φωτογραφίες, άλλοι απλώς κλαίνε.

Ένας κατάλογος με τα ονόματα των νεκρών έχει αναρτηθεί σε μια σκηνή, δίπλα στο σημείο όπου συγκεντρώνονται τα πτώματα.

Ο Χοσέ Σαντάνα έχασε τέσσερα μέλη της οικογένειάς του. «Χθες περάσαμε τη μέρα πηγαίνοντας από κλινική σε κλινική, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και έξω από το κλαμπ Jet Set, αναζητώντας τους αδελφούς μας, ελπίζοντας να τους βρούμε ζωντανούς. Δυστυχώς, το πρωί μας ανακοίνωσαν ότι ήταν όλοι νεκροί», είπε.

At least 113 people were killed and more than 155 injured when a nightclub’s roof collapsed in the Dominican Republic’s capital city. One of those killed was prominent Dominican singer Rubby Pérez, who was known as “the highest voice in merengue” and had been performing with his… pic.twitter.com/gI797JSGvr