Ο επιφανειακός χάρτης του Άρη μοιάζει με μια άδεια, κόκκινη ερημιά. Ωστόσο, αν κοιτάξει κανείς λίγο πιο προσεκτικά, τα ίχνη ενός αρχαίου εξωγήινου πολιτισμού αρχίζουν να αναδύονται.

Τουλάχιστον, αυτή είναι η εκτίμηση του Τζορτζ Τζ. Χας, ιδρυτή και κορυφαίου ερευνητή του Ινστιτούτου Σιδωνίας, μιας ομάδας ερευνών που μελετά τον Άρη.

Στο νέο του βιβλίο, «Οι Μεγάλοι Αρχιτέκτονες του Άρη», ο Χας αναλύει δεκάδες φωτογραφίες από δομές στην επιφάνεια του Άρη που είναι βέβαιος ότι είναι ανθρώπινες.

Ανάμεσα σε αυτές περιλαμβάνονται πυραμίδες, ένας σχηματισμός σε σχήμα κλειδιού και ακόμα και ένας σχηματισμός που μοιάζει με παπαγάλο.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, αυτοί οι σχηματισμοί μπορεί να είναι τα υπολείμματα από κάποτε μεγαλοπρεπείς πόλεις, πύργους πυραμίδων, τεράστιους γεωγλυφικούς σχηματισμούς και πολλά άλλα.

Η γεωμετρία, σύμφωνα με τον Χας, είναι το σημάδι του πολιτισμού. Ο ίδιος έχει περάσει πάνω από 30 χρόνια μελετώντας προσεκτικά τις εικόνες της NASA από την επιφάνεια του Άρη, για να εντοπίσει γεωμετρικά χαρακτηριστικά και σχέδια που δεν εξηγούνται μόνο από τη φύση.

Ως καλλιτέχνης με επίσημη εκπαίδευση, ο Χας έχει την ικανότητα να διακρίνει τις υποκείμενες διαφορές μεταξύ μιας φυσικής μορφής και ενός αντικειμένου που έχει κατασκευαστεί με πρόθεση.

«Δεν χρειάζεται να είσαι γεωλόγος για να καταλάβεις τη διαφορά μεταξύ ενός βράχου και ενός γλυπτού – κάτι που έχει γεωμετρικά χαρακτηριστικά», δήλωσε ο ίδιος στην DailyMail.

Ωστόσο, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι ισχυρισμοί του Χας είναι αποτέλεσμα του φαινομένου της «παρειδωλίας», μιας συνηθισμένης εγκεφαλικής αντίδρασης στην οποία ένα άτομο βλέπει πρόσωπα σε τυχαίες εικόνες ή σχέδια.

«Κάποιες φορές βλέπουμε πρόσωπα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα», εξήγησε η Ρόμπιν Κρέιμερ, καθηγήτρια στη σχολή ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Λίνκολν, σε άρθρο της για το The Conversation.

«Μπορεί να κοιτάτε το μπροστινό μέρος ενός αυτοκινήτου ή ένα καμένο κομμάτι τοστ όταν παρατηρείτε ένα μοτίβο που μοιάζει με πρόσωπο. Αυτό ονομάζεται “παρειδωλία προσώπου” και είναι ένα λάθος που κάνει το σύστημα ανίχνευσης προσώπων του εγκεφάλου».

