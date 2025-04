Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Βοστώνη όταν ένα φορτηγό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και σταμάτησε την τρελή του πορεία μεταξύ μιας κολώνας και ενός καταστήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε τον οδηγό τραυματία από το ντελαπαρισμένο βαρύ όχημα.

Companies responded to Kneeland & HarrisonAve for a truck that struck multiple poles and was wedged between a pole and the building . Firefighters used extrication tools to removed the trapped driver from the cab of truck . pic.twitter.com/VgqMPBkFrI