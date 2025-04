Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, δήλωσε ότι ο εμπρησμός 17 οχημάτων σε πάρκινγκ αντιπροσωπείας της Tesla στη Ρώμη αποτελεί «επίθεση» που αποδίδεται σε αναρχική ομάδα.

«Ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επίθεση αυτή, το πώς επεκτάθηκε η φωτιά και άλλα στοιχεία τα οποία στη φάση αυτή εξετάζονται από την αστυνομία μας κάνουν να θεωρούμε αρκετά πιθανό ότι μπορεί να πρόκειται για πράξη αναρχικών οργανώσεων. Πρόκειται για χώρο από τον οποίο είχαν καταγραφεί κριτικές και ανακοινωθεί πρωτοβουλίες κατά του συγκεκριμένου επιχειρηματικού ομίλου», είπε ο υπουργός.

BREAKING: 17 cars were set on fire at a Tesla dealership in Rome, marking the largest attack on Tesla in Europe.



