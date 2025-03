Σοβαρές επιπτώσεις στις παγκόσμιες αερομεταφορές, οι οποίες θα γίνουν ορατές τις επόμενες ημέρες, προκάλεσε η αιφνίδια διακοπή λειτουργίας του αεροδρομίου Χίθροου, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, επηρεάζοντας χιλιάδες επιβάτες και πτήσεις.​

Σύμφωνα με την Cirium, εταιρεία ανάλυσης αεροπορικών δεδομένων, το Χίθροου είχε προγραμματίσει για την Παρασκευή συνολικά 1.334 πτήσεις – 665 αναχωρήσεις και 669 αφίξεις – εξυπηρετώντας πάνω από 290.000 επιβάτες. Το αιφνίδιο μπλακάουτ, όμως, οδήγησε στην ανάγκη επαναπρογραμματισμού ή εκτροπής αυτών των πτήσεων.

Ενώ οι πτήσεις της British Airways μετακινήθηκαν προς το αεροδρόμιο του Γκάτγουικ, αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρείες τροποποίησαν τα δρομολόγιά τους, κατευθύνοντας τα αεροσκάφη τους προς άλλους ευρωπαϊκούς ή και υπερατλαντικούς προορισμούς.

Η διακοπή προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις όχι μόνο για τους επιβάτες εντός του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και για ταξιδιώτες στην υπόλοιπη Ευρώπη, την Ασία και τη Βόρεια Αμερική. Παρά την πρόβλεψη για πλήρη επαναφορά της λειτουργίας σήμερα, Σάββατο, οι επιπτώσεις της κρίσης αναμένεται να συνεχιστούν για αρκετές ημέρες ακόμη. Οι υπεύθυνοι του αεροδρομίου ζητούν από τους επιβάτες να δείξουν κατανόηση και να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, όσο οι αεροπορικές εταιρείες εργάζονται για την εξομάλυνση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την Telegraph, η διοίκηση του αεροδρομίου και η βρετανική κυβέρνηση είχαν προειδοποιηθεί εδώ και μια δεκαετία ότι το αεροδρόμιο εξαρτιόταν υπερβολικά από πολύ περιορισμένες πηγές ενέργειας από το Εθνικό Δίκτυο.

Here is the crux of the Heathrow debacle. They've spent millions on a biomass plant and solar panels to meet carbon dioxide targets, instead of a diesel generator that would have saved the day. https://t.co/ce7LjL7Pg8 pic.twitter.com/AzhHJG2PpF