Το αεροδρόμιο Heathrow στο Λονδίνο ανέστειλε τη λειτουργία του μετά από μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ηλεκτρικό υποσταθμό που το τροφοδοτεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παραμείνει κλειστό έως τα μεσάνυχτα της 21ης Μαρτίου.



Εκπρόσωπος δήλωσε ότι «παρατηρείται σημαντική διακοπή ρεύματος σε όλο το αεροδρόμιο» και προειδοποίησε τους επιβάτες να μείνουν μακριά μέχρι νεωτέρας.

Heathrow Airport is CLOSED until 23:59 on 21 March after a nearby substation fire triggered a major power outage.



Passengers warned not to travel to terminals as significant disruption expected. Crews still working to restore electricity.#Heathrow #UKTravel pic.twitter.com/oPZU9bSJku — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) March 21, 2025

Μια δήλωση ανέφερε: «Ενώ τα πυροσβεστικά συνεργεία ανταποκρίνονται στο περιστατικό, δεν έχουμε σαφήνεια σχετικά με το πότε μπορεί να αποκατασταθεί αξιόπιστα η ηλεκτροδότηση.



«Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κλείσουμε το Χίθροου μέχρι τις 23.59 της 21ης Μαρτίου 2025».

NEW: Heathrow Airport is shutting tonight due to a large fire at an electricity substation nearby.



A spokesperson said it was "experiencing a significant power outage across the airport" and warned passengers to stay away until further notice.



A statement said: "Whilst fire… pic.twitter.com/2841Bj2J2p — Melissa Hallman (@dotconnectinga) March 21, 2025



«Αναμένουμε σημαντική αναστάτωση τις επόμενες ημέρες και οι επιβάτες δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν στο αεροδρόμιο σε καμία περίπτωση μέχρι να ανοίξει ξανά το αεροδρόμιο», προστίθεται στην ανακοίνωση.



Η πυρκαγιά βρίσκεται σε υποσταθμό στο Hayes, περίπου 1,5 μίλια μακριά, και χιλιάδες σπίτια πιστεύεται ότι είναι χωρίς ρεύμα.



Οι εικόνες στα social media δείχνουν μεγάλες φλόγες και σύννεφα πυκνού μαύρου καπνού.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου (LFB) δήλωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι 10 οχήματα και περίπου 70 πυροσβέστες βρίσκονταν στο σημείο στη λεωφόρο Nestles Avenue.

BREAKING: London Heathrow Airport has been closed due to power outages caused by electrical substation fire in Hayes which is being battled by dozens of firefighters.pic.twitter.com/ltYjTvx3wD — Hexdline (@HexdlineNews) March 21, 2025

Ανέφερε ότι ένας μετασχηματιστής εντός του υποσταθμού έχει πάρει φωτιά, αλλά η αιτία είναι μέχρι στιγμής άγνωστη.



Περίπου 150 άτομα έχουν απομακρυνθεί από την ευρύτερη περιοχή και έχει τεθεί σε ισχύ κλοιός 200 μέτρων.