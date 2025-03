Η διεύθυνση του βρετανικού αεροδρομίου Χίθροου ανακοίνωσε σήμερα λίγο μετά τις 18:00 ώρα Ελλάδας την επανέναρξη «ορισμένων πτήσεων» σήμερα το βράδυ, τονίζοντας ότι το αεροδρόμιο θα επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία αύριο Σάββατο.

Το αεροδρόμιο του Λονδίνου παρέμεινε κλειστό σήμερα για όλη την ημέρα, ύστερα από τεράστια πυρκαγιά σε κοντινό υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί διακοπή ρεύματος στις εγκαταστάσεις του, προκαλώντας προβλήματα στα προγράμματα πτήσεων σε όλον τον κόσμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της British Airways, Σον Ντόιλ, δήλωσε σήμερα το απόγευμα σε δημοσιογράφους ότι η κατάσταση στο αεροδρόμιο είναι κάτι «πρωτοφανές», λέγοντας πως δεν έχει δει διακοπή λειτουργίας αεροδρομίου σε τέτοια κλίμακα για πολλά χρόνια.

Η διακοπή ρεύματος αναφέρθηκε λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα χθες, Πέμπτη, (01:00 ώρα Ελλάδος σήμερα), υποχρέωσε αεροπορικές εταιρείες να εκτρέψουν τις πτήσεις τους σε άλλα αεροδρόμια στη Βρετανία και την Ευρώπη, ενώ πολλές πτήσεις μεγάλων αποστάσεων επέστρεψαν απλώς στο αεροδρόμιο από το οποίο είχαν αναχωρήσει.

Ακυρώθηκαν χιλιάδες πτήσεις – Όργιο αισχροκέρδειας

Αμέτρητες είναι οι καταγγελίες τις τελευταίες ώρες για όργιο αισχροκέρδειας στο Χίθροου, με επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται τους χιλιάδες εγκλωβισμένους ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο, ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Επιβάτες καταγγέλλουν ότι την ώρα που η αστυνομία διαρρέει πως μπορεί να οφείλεται σε ρωσικό σαμποτάζ η φωτιά που ξέσπασε σε κοντινό υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης, δεν κάνει κάτι για να σταματήσει τους επιτήδειους που εκμεταλλεύονται την κατάσταση.

Κόσμος που μίλησε στο Sky News υποστήριξε ότι τα ξενοδοχεία διπλασίασαν ξαφνικά τις τιμές στα δωμάτια, ακόμα και μεγάλες αλυσίδες, ενώ άλλες επιχειρήσεις φέρεται να πουλάνε πιο ακριβά τα προϊόντα τους, όπως νερό και φαγητό.

Heathrow shutdown leaves thousands stranded as power outage disrupts flights pic.twitter.com/R9zEQX2T56 — Yonos Mabrook (@yonosmabrook) March 21, 2025

Παραδείγματος χάριν, ο 28χρονος Λούις, που είχε προγραμματίσει να πετάξει για Δουβλίνο, κατήγγειλε ότι τα ξενοδοχεία εκμεταλλεύονται την ανάγκη των ταξιδιωτών.

«Οι τιμές έχουν διπλασιαστεί, ακόμη και τριπλασιαστεί σε ορισμένες περιπτώσεις. Είναι εξωφρενικό. Κερδίζουν εις βάρος της ατυχίας του κόσμου και δεν καταλαβαίνω πώς επιτρέπεται κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, το Flight radar σε δύο γραφικά που δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ, αποκάλυψε το χάος που επικρατεί στο αεροδρόμιο. Στην πρώτη διακρίνονται οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Χίθροου, ενώ στη δεύτερη η σημερινή κατάσταση.

Το γραφικό που δημοσίευσε:

«Οδύσσεια» για χιλιάδες ανθρώπους

Η ταλαιπωρία είναι τεράστια για τους εγκλωβισμένους επιβάτες και οι αφηγήσεις τους προσφέρουν μια εικόνα για όσα βιώνουν. Η Σάρα Μέτα, επιβάτιδα πρώτης θέσης που ταξίδευε από το Ντουμπάι με την British Airways, εξέφρασε την οργή της για τον τρόπο με τον οποίο η αεροπορική διαχειρίστηκε το κλείσιμο του Χίθροου.

Μιλώντας στο Sky News, είπε ότι η ίδια και ο σύζυγός της παρέμειναν για ώρες χωρίς καμία ενημέρωση, ζητώντας τελικά να αποβιβαστούν και να τους επιστραφούν οι αποσκευές τους, δύο ώρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση. «Είμαστε επιβάτες πρώτης θέσης, μας φέρθηκαν θλιβερά» αναφέρει.

A major shutdown at London’s Heathrow Airport has grounded thousands of flights, leaving passengers scrambling for alternatives. Among them is Siya Shah, whose journey to New Delhi for her cousin’s wedding has been thrown into chaos. She tells me her urgent rerouting efforts,… pic.twitter.com/RUxnm6muMi — Becky Anderson (@BeckyCNN) March 21, 2025

«Πετούσαμε πρώτη θέση και τώρα δεν μπορούμε να επιστρέψουμε σπίτι πριν από την Τρίτη» δήλωσε, σημειώνοντας πως άλλες εταιρείες, όπως η Emirates, είχαν ήδη ακυρώσει τις πτήσεις τους από το πρωί.

Επίσης, ο Φαϊσάλ Χαμίντ, Βρετανός μόνιμος κάτοικος του εξωτερικού, περιέγραψε τη στιγμή που η πτήση του από το Ντουμπάι άρχισε να κάνει στροφή 180 μοιρών χωρίς εξήγηση. «Ο πανικός άρχισε να κυριεύει την καμπίνα, μέχρι που ο πιλότος μάς ανακοίνωσε πως λόγω διακοπής ρεύματος στο Χίθροου, επιστρέφουμε πίσω στο Ντουμπάι», εξήγησε.

Ο ίδιος και τα δύο μικρά παιδιά του, ηλικίας ενός και έξι ετών, πέρασαν επτά ώρες σε μια πτήση που επρόκειτο να τους πάει στη Βρετανία για πρώτη φορά μετά το καλοκαίρι.

The Heathrow Airport fire is not quite accurate.



The fire affected a substation that supplied electrical power to #Heathrow effectively shutting it down and stranding passengers in the dark.



Fire officials do not know the cause yet.



Flights in the air were diverted. pic.twitter.com/OpPTVur8Vc — Blanche ⁷💜⟭⟬ ⟬⟭ ᴾʳᵒᵒᶠ💜방탄소년단과 아미, 영원히 함께💜아포 방포💜 (@BlancheKnox5) March 21, 2025

Υπόνοιες για ρωσική ανάμειξη

Η Heathrow Airport Holdings, η εταιρεία που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου, ανακοίνωσε ότι αναστέλλεται η λειτουργία για όλη την ημέρα, εξαιτίας διακοπής ρεύματος, οφειλόμενης σε πυρκαγιά σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

«Το Χίθροου υφίσταται μείζονα διακοπή της ηλεκτροδότησης. Για να εγγυηθεί την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων», το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό «ως τις 23:59 της 21ης Μαρτίου» (τοπική ώρα· ως τις 01:59 αύριο Σάββατο ώρα Ελλάδας), έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πυρκαγιά μετά από λίγη ώρα τέθηκε υπό έλεγχο και σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, δεν προκύπτει εγκληματική ενέργεια.

🚨Heathrow Airport Fire🚨



Heathrow Airport shuts down until midnight due to a massive fire at a nearby power substation! Over 1,350 flights grounded, 16K+ people without power. #Heathrow pic.twitter.com/oxcErJmgnc — Taymur Malik (@Taymur959) March 21, 2025

Ωστόσο, επηρεάζονται περισσότερες από 1.300 πτήσεις προς και από το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της Βρετανίας, με χιλιάδες ταξιδιώτες να έχουν εγκλωβιστεί και να μην αναμένεται να αποχωρήσουν σύντομα.

Έκτοτε, διέρρευσαν διάφορες αναφορές που υποστήριζαν ότι η φωτιά μπορεί να οφείλεται σε ρωσικό σαμποτάζ, ως αντίποινα για τη βρετανική στήριξη στην Ουκρανία.

Heathrow Airport shut down after fire in local Sub Station.



𝐆𝐁𝐍𝐞𝐰𝐬 reporting that the station uses Lithium batteries instead of Diesel, and it’s these batteries that have exploded.



Well done to the green lobby and all the NetZero nutters.



BRITAIN IS NOW CLOSED. pic.twitter.com/ThKvH3wlvD — TAXILEAKS©🎗️🇬🇧 (@taxi_leaks) March 21, 2025

Μιλώντας για τη φωτιά στο Χίθροου, ο ειδικός σε θέματα ασφαλείας, Γουίλ Γκέιντες, διευθυντής και ιδρυτής της International Corporate Protection Group, δήλωσε στην Daily Mail: «Το Χίθροου είχε σχέδια να επεκταθεί – αυτό δεν είναι το καλύτερο διαφημιστικό παράδειγμα για την ικανότητά του να το κάνει με ασφάλεια. Αν ήμουν ξένος εχθρικός παράγοντας και ήθελα να διαταράξω ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου, να προκαλέσω διεθνή ντροπή και να δημιουργήσω πολλά ερωτηματικά, θα στόχευα κάτι όπως έναν υποσταθμό».

Ο Γκέιντες συνέχισε: «Αν κάποιος έκανε κάτι τέτοιο, θα ήταν είτε λόγω σοβαρής αναγνώρισης εκ των προτέρων για να εντοπίσουν αυτή την τεράστια αδυναμία, είτε λόγω μιας πιο απλής εξήγησης ότι οι άνθρωποι εκεί δεν είχαν προετοιμάσει τον υποσταθμό για ενδεχόμενα περιστατικά όπως διακοπή ρεύματος ή πυρκαγιές».