Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις αργά το βράδυ της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι στην πόλη Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία, καθώς και άλλοι τρεις στο βόρειο και ανατολικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση αξιωματούχων.

Ο ουκρανός περιφερειάρχης στη Ζαπορίζια Ιβάν Φεντόροφ ανέφερε μέσω Telegram πως η πόλη υπέστη πάνω από 10 πλήγματα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννιά, ανάμεσά τους νήπιο 9 μηνών. Γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

A 14-year-old girl and her dad were killed in tonight’s Russian suicide drone attacks against Zaporizhzhia.



A 9-month-old baby was wounded pic.twitter.com/uOf1gvWyca — Visegrád 24 (@visegrad24) March 22, 2025

Στην περιφέρεια Σούμι (βόρεια), οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν πως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έριξαν τουλάχιστον έξι κατευθυνόμενες βόμβες στο χωριό Κρασνοπίλια, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι δύο.

Today Zaporizhzhia is under massive attack by UAVs: there is damage to high-rise buildings and private houses, — OVA. Three victims are known. pic.twitter.com/tI02YkFEtx — Freedom State Channel (@wogoa1) March 22, 2025

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), όπου συνεχίζεται η αργή αλλά σταθερή ρωσική προέλαση προς δυσμάς, εισαγγελείς ανακοίνωσαν πως ερρίφθησαν τρεις βόμβες στην κοινότητα Κοσταντίνιφκα, κοντά στο μέτωπο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος.

"A partire dalla sera, la Russia ha attaccato le regioni dell'Ucraina con oltre duecento droni d'attacco e droni d'esca. Sono state utilizzate anche bombe aeree guidate. Le regioni di #Odesa, #Zaporizhzhia, #Sumy, #Kiev, #Khmelnytskyi e #Chernihiv sono state oggetto pic.twitter.com/4TKeK1guqW — GaLucio (@galluzzilucio) March 21, 2025

Στη ρωσική πόλη Ραστόφ στον Ντον, ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ ανέφερε πως ουκρανικό drone έπληξε τον 17ο όροφο πολυκατοικίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δυο ένοικοι. Καταρρίφθηκαν αρκετά ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, πρόσθεσε μέσω Telegram.

Russia murdered 3 people in Zaporizhzhia tonight. A 14-year-old girl and her father are gone. A normal family, just like yours. pic.twitter.com/1BvXe5z6GS — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) March 21, 2025

Στη νότια ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ, ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ ανέφερε πως καταστράφηκαν πάνω από 10 ουκρανικά drones, χωρίς να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

Ο πόλεμος συνεχίζει να μαίνεται παρότι οι πρόεδροι της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα πως συμφώνησαν να ανασταλούν για χρονικό διάστημα 30 ημερών οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών. Η Ουάσιγκτον επεδίωκε ευρύτερη, γενική κατάπαυση του πυρός. Διαπραηματεύσεις όσον αφορά αυτήν την περιορισμένης εμβέλειας εκεχειρία αναμένεται να διεξαχθούν στη Σαουδική Αραβία την ερχόμενη εβδομάδα.

Πηγή: ΑΠΕ