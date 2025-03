Μαίνονται οι συγκρούσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε ενεργειακές μονάδες που πρότειναν οι ΗΠΑ.

Η Ουκρανία χτύπησε έναν αγωγό αερίου στα σύνορα Κουρσκ-Σούμι το βράδυ της Πέμπτης, ενώ ταυτόχρονα η Ρωσία πραγματοποίησε συντονισμένες επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, αυτή τη φορά στην Οδησσό.

Οι αρχές της νότιας ρωσικής περιφέρειας Κρασνοντάρ δήλωσαν ότι ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου κοντά στο χωριό Καβκαζσκαγιά. Η αποθήκη είναι σιδηροδρομικός τερματικός σταθμός για τις ρωσικές προμήθειες πετρελαίου σε αγωγό που συνδέει το Καζακστάν με τη Μαύρη Θάλασσα.

The Sudzha gas transmission system near the Kursk-Sumy border has been struck. This pipeline is a key route for supplying gas from Russia to the EU. pic.twitter.com/ipEfvCij9T — Saint Javelin (@saintjavelin) March 20, 2025

Οι πυροσβέστες στη νότια Ρωσία εξακολουθούν να δίνουν μάχη με πυρκαγιά σε αποθήκη πετρελαίου που προκλήθηκε από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, ανέφεραν οι περιφερειακές αρχές στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Πιστεύουμε ότι το καθεστώς του Κιέβου έχει ήδη παραβιάσει την εκεχειρία που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος», δήλωσε η Ζαχάροβα στην τηλεόραση, σύμφωνα με το TASS.

Νωρίτερα η Οδησσός δέχτηκε επίθεση από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου του προέδρου Ζελένσκι.



Ο Αντρέι Γέρμακ δήλωσε: «Η Οδησσός καίγεται. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πλήττουν πολιτικούς στόχους στην πόλη, υπάρχουν θύματα».

The beautiful city of Odesa, a cradle for so many cultures, is being hit by the most severe drone swarm in the three years pic.twitter.com/hKuVuxpMKB — Pepel Klaasa (@pepel_klaasa) March 20, 2025

«Ο εχθρός επιτέθηκε μαζικά στην Οδησσό και την περιοχή με επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη», δήλωσε ο τοπικός περιφερειακός κυβερνήτης. «Υπάρχουν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, μεταξύ των οποίων μια πολυκατοικία, ένα εμπορικό κέντρο και καταστήματα», δήλωσε ο Όλεγκ Κίπερ. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένα νεαρό κορίτσι, πρόσθεσε. «Ως αποτέλεσμα της ρωσικής επίθεσης, ξέσπασαν ισχυρές πυρκαγιές σε τρία σημεία». Κάλεσε επίσης τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς δεν ήταν σαφές αν η επίθεση είχε τελειώσει.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός Suspilne είχε αναφέρει νωρίτερα περισσότερες από 18 εκρήξεις στην πόλη μετά τις 22:00 (2000 GMT).