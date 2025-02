Εκατομμύρια άνθρωποι που είναι καταχωρημένοι σε βάση δεδομένων της υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης (Social Security) είναι καταγεγραμμένοι ως άνω των 100 ετών, όπως καταγγέλλει ο μεγιστάνας της τεχνολογίας, Έλον Μασκ, σε ανάρτησή του στο X.

«Ίσως το Twilight να είναι αληθινό και να υπάρχουν πολλοί βρικόλακες με κοινωνική ασφάλιση», έγραψε ο Μασκ, προσθέτοντας μερικά emojis που κλαίνε από τα γέλια.

Η ανάρτησή του περιλαμβάνει ένα διάγραμμα που δείχνει ότι υπάρχουν περισσότερα από 20 εκατομμύρια άνθρωποι καταχωρημένοι με ηλικίες 100 και άνω, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 3,9 εκατομμυρίων στην ηλικιακή ομάδα 130-139, περισσότερων από 3,5 εκατομμυρίων στην ομάδα 140-149 και περισσότερου από 1,3 εκατομμυρίου στην ομάδα 150-159.

According to the Social Security database, these are the numbers of people in each age bucket with the death field set to FALSE! Maybe Twilight is real and there are a lot of vampires collecting Social Security 🤣🤣 pic.twitter.com/ltb06VX98Z

Κι ενώ ο πληθυσμός των ΗΠΑ στην απογραφή του 2020 ήταν πάνω από 331 εκατομμύρια, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 100 ετών και άνω ήταν πάνω από 80.000, σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Απογραφής των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το Fox News Digital.

«Το διάγραμμα λογικής ροής για το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μοιάζει ΤΡΕΛΟ. Κανένα άτομο δεν γνωρίζει πραγματικά πώς λειτουργεί. Τα αρχεία πληρωμών που κινούνται μεταξύ της Κοινωνικής Ασφάλισης και του υπουργείου Οικονομικών έχουν σημαντικές ασυνέπειες. Είναι τρελό», δήλωσε ο Μασκ σε ανάρτησή του στο X.

Σε άλλη ανάρτηση, ο Μασκ δήλωσε ότι «υπάρχουν ΠΟΛΥ περισσότεροι “επιλέξιμοι” αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης από ό,τι πολίτες στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να είναι η μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία».

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε τον Μασκ να ηγηθεί του Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας (DOGE), μιας προσπάθειας για την αποκάλυψη της σπατάλης, της απάτης και της κατάχρησης στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Εντωμεταξύ, με αφορμή την καταγγελία του Έλον Μασκ, το The Kobeissi Letter έκανε μια ανάλυση σε αναρτήσεις του στο Χ σημειώνοντας:

«Η κοινωνική ασφάλιση μπορεί να χρεοκοπήσει μέχρι το 2034 και ο Έλον Μασκ μόλις την αποκάλεσε “τη μεγαλύτερη απάτη στην ιστορία”.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία του DOGE, περίπου 21 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 100+ ετών στη βάση δεδομένων της υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης είναι καταχωρημένα ως ΖΩΝΤΑΝΑ στις ΗΠΑ.

Κατ’ αρχάς, ας το δούμε αυτό…

Εδώ είναι ένας χάρτης κατανομής του πληθυσμού των ανθρώπων που ζουν στις ΗΠΑ, ανά ηλικία.

Σύμφωνα με την απογραφή των ΗΠΑ, το 2020, μόλις 80.000 Αμερικανοί ήταν ηλικίας 85+.

Αυτό είναι μόλις το 0,02% του πληθυσμού των ΗΠΑ, σε σύγκριση με το περίπου 5% που αντικατοπτρίζεται στα δεδομένα της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Τα στοιχεία της Κοινωνικής Ασφάλισης δείχνουν 1.041 άτομα ηλικίας άνω των 220 ετών που ζουν στις ΗΠΑ, με ένα άτομο ηλικίας 360+.

Από τον Ιανουάριο του 2025, ο γηραιότερος άνθρωπος στον κόσμο είναι ηλικίας 116 ετών και ζει στη Βραζιλία.

Ενώ αυτά τα δεδομένα είναι σαφώς ΛΑΘΟΣ, το μόνο που τονίζει είναι η αναποτελεσματικότητα της οργάνωσης της υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης».

