Για τον βιασμό και τον φόνο μιας νεαρής Ιρλανδής στο τουριστικό κρατίδιο Γκόα, καταδικάστηκε σήμερα ένας άνδρα 31 ετών από δικαστήριο της Ινδίας, σχεδόν οκτώ χρόνια μετά το έγκλημα.

Το θύμα, το όνομα του οποίου δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιηθεί βάσει του ινδικού νόμου, ήταν 28 ετών όταν είχε επισκεφθεί το Γκόα, τον Μάρτιο του 2017 όπου γνώρισε τον Βικάτ Μπαγκάτ, τον άνθρωπο που καταδικάστηκε για το έγκλημα.

«Σήμερα το δικαστήριο εξέδωσε την οριστική ετυμηγορία, ισόβια κάθειρξη για τον κατηγορούμενο», δήλωσε ο αστυνομικός Φιλομένο Κόστα στο πρακτορείο ειδήσεων ANI, στο οποίο το Reuters έχει μειοψηφικό μερίδιο.

Ο δικηγόρος της, ο Βικάς Βάρμα, είπε ότι το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε σε μια δασική περιοχή της παραλίας Παλόλεμ στο Γκόα και έφερε πολλαπλά τραύματα, κάποια από αυτά στο πρόσωπο.

«Τίποτα δεν μπορεί να αντισταθμίσει την απώλεια ενός παιδιού, αλλά η ποινή γλύκανε τον πόνο της οικογένειας. Ήταν ένας μακροχρόνιος αγώνας σχεδόν οκτώ χρόνων αλλά αποδόθηκε δικαιοσύνη», ανέφερε ο Βάρμα σε ανακοίνωσή του στο Reuters.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η γυναίκα βιάστηκε και το πρόσωπό της συνεθλίβη με ένα μπουκάλι μπίρας ώστε να είναι δύσκολα αναγνωρίσιμη, είπε ο δικηγόρος.

Vikat Bhagat was found guilty at court in south Goa on Friday over 2017 death of Donegal backpacker https://t.co/MWGFXzuPHR