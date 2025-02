Το λάθος να ξεχάσει ανοιχτή την κάμερα του υπολογιστή του μετά από διαδικτυακή σύσκεψη έκανε ένας 67χρονος γιατρός από το Νταγκεστάν της Ρωσίας. Αποτέλεσμα; Να καταγραφεί να απολαμβάνει στοματικό από νοσοκόμα και να αναγκαστεί σε παραίτηση.

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο 67χρονος υπέβαλε την παραίτησή του, χωρίς να κάνει αναφορά στο επίμαχο βίντεο. Σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα BAZA, ο γιατρός στην επιστολή παραίτησής του επικαλέστηκε την ηλικία του λέγοντας χαρακτηριστικά «είναι καιρός να έρθει στο προσκήνιο η νέα γενιά ιατρών».

Αντίθετα από εκείνον, η νοσοκόμα που συμμετείχε στο ακατάλληλο βίντεο συνεχίζει να εργάζεται στο νοσοκομείο δίχως κάποια κύρωση.

This is what happens when you forget to turn off your camera after a meeting



A distinguished doctor from Dagestan decided to unwind after a virtual meeting—but forgot to turn off his camera. His colleagues and even the head of Dagestan unintentionally became witnesses to his… pic.twitter.com/B6s2b7IUSu